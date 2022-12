Marco van Basten wijst Oranjeklant die Lionel Messi af kan stoppen aan

Dinsdag, 6 december 2022 om 16:26 • Guy Habets

Marco van Basten noemt Jurriën Timber als mogelijke bewaker van Lionel Messi. Vrijdag neemt Oranje het in de kwartfinale van het WK op tegen Argentinië en het grootste vraagstuk is hoe de sterspeler van de Zuid-Amerikanen afgestopt moet worden. Timber is volgens Van Basten en ook volgens Karim El Ahmadi de aangewezen persoon voor dat klusje.

Louis van Gaal, de bondscoach van Nederland, verkondigde al dat het meespelen van Messi ook voordelen biedt voor Oranje. Daar is Van Basten het mee eens. "Hij verdedigt natuurlijk totaal niet mee, dus in principe speel je dan met elf tegen tien", zo zegt de gewezen topspits in de studio van de NOS. "Als je de bal dan verliest, moet je wel oppassen dat hij niet meteen aangespeeld wordt. Je kunt er wel negentig minuten iemand op zetten. Wij hadden destijds (in 2006, red.) Khalid Boulahrouz, die kon dat. Ik zou dat altijd doen."

De voormalig bondscoach heeft wel een idee wie dat het beste zou kunnen doen. "Zonder Messi is Argentinië een stuk minder en misschien zou Timber hem wel kunnen bespelen. Ik weet alleen niet of hij zo snel en alert is. Aan de bal is Timber daarnaast ook heel belangrijk, Messi bewaken gaat daar weer ten koste van. Als ik trainer was geweest en ik zou een speler in mijn ploeg hebben die een tegenstander kan schaduwen, dan zou ik er serieus over nadenken." El Ahmadi stemt hoe dan ook voor Timber. "Als iemand het kan, is hij het wel."

Het Nederlands elftal staat vrijdagavond om 20.00 uur tegenover de Argentijnen in de kwartfinale van het WK. Inzet is een plekje in de halve finale, waarin Brazilië of Kroatië de tegenstander zal zijn. Oranje plaatste zich zaterdagmiddag voor de kwartfinale door de Verenigde Staten met 3-1 te kloppen, terwijl Argentinië een moeizame wedstrijd tegen Australië toch nog winnend afsloot: 2-1.