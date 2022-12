Marco van Basten reageert geprikkeld op ‘vreemde praat’ van Louis van Gaal

Dinsdag, 6 december 2022 om 15:48 • Guy Habets

Marco van Basten hoorde het interview met Louis van Gaal van dinsdagochtend met verbazing aan. De bondscoach van het Nederlands elftal noemde Brazilië na het zien van de achtste finalewedstrijd tegen Zuid-Korea (4-1 winst) een 'counterploegje' en dat kon Van Basten niet begrijpen. De voormalig topspits en huidig analist noemde de uitspraken van Van Gaal 'vreemde praat'.

Van Gaal werd door NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg gevraagd naar de prestatie van Brazilië en de bondscoach van Oranje reageerde op geheel eigen wijze. "Ik heb in de Nederlandse media gelezen dat het sprankelend was, maar dat is gewoon een counterploegje. Zuid-Korea heeft alleen maar aangevallen!" Van Basten hoorde die uitspraken in de studio vol verbazing aan en kon zich er totaal niet in vinden.

"Ik denk dat dit vreemde praat is van Van Gaal", zo meldde de voormalig topspits tijdens de voorbeschouwing op Marokko - Spanje in de studio van de NOS. "Dat hij dit een counterploegje noemt, vind ik een vreemde uiting over deze ploeg. Als Nederland doorgaat, wordt de volgende wedstrijd Nederland tegen Brazilië en volgens mij is hij daar al mee bezig. Anders zou ik niet kunnen begrijpen waarom je deze ploeg op deze manier wil benoemen."

Van Basten was zelf juist onder de indruk van Brazilië en vooral van de eerste helft van a Seleção. "Als je de wedstrijd hebt gezien, weet je dat de eerste helft fantastisch was. De tweede helft was minder indrukwekkend, maar dan sta je al met 4-0 voor en wordt het ook nog 4-1. Het was ook wel al gespeeld. De eerste helft vond ik de leukste helft die ik tot nu toe heb gezien op het WK. Brazilië had de bal, domineerde en maakte goals."