Verplichte degradatie en inleveren van Scudetti dreigt voor Juventus

Dinsdag, 6 december 2022 om 15:02 • Guy Habets

Juventus dreigt teruggezet te worden naar de Serie B. Dat zegt Mattia Grassani, een bekende sportrechtadvocaat, tegen RAI1. La Vecchia Signora zit momenteel in de problemen, aangezien door de UEFA onderzocht wordt of de club sjoemelde met salarisbetalingen en gekunstelde transfersommen voor spelers. Als dat bewezen kan worden, zullen er volgens Grassani enorme straffen volgen.

Juventus zou in het geheim met spelers overeengekomen zijn dat er salaris uit werd betaald, terwijl in officiële documentatie werd gezegd dat er tijdens vier maanden van de coronapandemie geen honorarium werd uitgekeerd. Daarnaast zou de club uit Turijn transfersommen kunstmatig opgevoerd hebben, zodat ze er financieel gunstiger vanaf kwamen. De UEFA is een grootschalig onderzoek gestart en Grassani verwacht enorme problemen voor Juventus.

"Dit is het grootste onderzoek in de geschiedenis van Juventus, groter nog dan het onderzoek van Calciopoli in 2006 (een omkopingsschandaal waardoor Juve werd teruggezet naar de Serie B, red.)", zegt de sportrechtadvocaat. "De dingen die ze tegen de wet in gedaan hebben zijn nog nooit gebeurd. Op sportief gebied riskeren ze nu dan ook meer dan gewoon een boete of een kleine straf. Dit kan allemaal leiden tot enorme straffen omdat de regels zeggen dat sjoemelen met documenten hele grote consequenties heeft."

Grassani stelt dat de toekomst van Juventus op het hoogste niveau in Italië in gevaar is. "De regels zeggen dat als een club het seizoen heeft kunnen beginnen dankzij de eigen frauduleuze handelingen, dat ze uitgesloten kunnen worden van de competitie. Dat kan dus leiden tot verplichte degradatie en ook het moeten inleveren van landskampioenschappen. Wanneer dit kan gebeuren? Rechtspraak in de sport kan snel plaatsvinden. Dat kan nog dit seizoen gebeurd zijn."