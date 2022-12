Absolute uitblinker bij stuntend Marokko krijgt een dikke tien van VZ-analisten

Dinsdag, 6 december 2022 om 19:00 • Kevin van Buuren • Laatste update: 19:44

Marokko heeft na verlenging tegen Spanje (0-0) de penaltyserie met 3-0 gewonnen. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko – Spanje namen Ali Boussaboun en Yassin Ayoub plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Zij deelden hun rapportcijfers voor de individuele prestaties binnen het Marokkaanse elftal.

De tweede helft kende nauwelijks kansen. Spanje probeerde het spel te maken. Daartegenover poogde Marokko af en toe om met risico onder de hoge Spaanse druk uit te voetballen, maar het bleek eveneens niet bij machte om op doel te schieten. In de verlenging klopten de Spanjaarden meermaals op de deur met verschillende voorzetten. Desondanks kreeg Marokko de eerste grote kans. In de 105e minuut schoot invaller Walid Cheddira van dichtbij recht op keeper Unai Simon. In de absolute slotminuut schoot de eveneens ingevallen Pablo Sarabia namens Spanje een bal op de paal. Uiteindelijk miste Spanje alle drie de penalty’s, waar Achraf Hakimi met een panenka de shootout besliste en Marokko doorstootte naar de kwartfinales.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rapportcijfers van Ali Boussaboun na Marokko - Spanje.

De verdedigers van Marokko krijgen bij uitstek ruime voldoendes. Ayoub applaudisseerde tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd voor Nayef Aguerd, toen de verdediger een gevaarlijke voorzet weghaalde uit de doelmond. Ook Boussaboun bewonderde de actie. “Hem kun je uitlichten. Die bal die hij weghaalde was heel belangrijk.” Het analistenduo schrok dan ook toen de verdediger geblesseerd het veld verliet. “Wat een prestatie is dit”, benadrukt Ayoub. “Zo gedisciplineerd spelen is heel erg moeilijk.” In de penaltyserie verdiende keeper Bounou het perfecte cijfer nadat Spanje drie penalty’s miste: een 10.

De rapportcijfers van Yassin Ayoub na Marokko - Spanje.

Op het middenveld was opnieuw Sofyan Amrabat de grote man volgens de analisten: de middenvelder wordt beoordeeld met een 9. “Een genot om naar te kijken. Hij wint al zijn duels, zit overal tussen”, zegt Ayoub. Naast hem zag Boussaboun Azzedine Ounahi stabiel spelen, waar de middenvelder hem het gehele WK nog niet kon bekoren. “Het was zijn beste wedstrijd tot nu toe. Hij krijgt een 8 van mij.”

In de aanval kan Boufal op complimenten rekenen. Ondanks dat hij al vroeg naar de kant werd gehaald, krijgt de dribbelaar een 8. “Jammer dat hij eruit ging. Ik denk dat hij moe was.” De gasten zagen Ziyech en En-Nesyri vooral ‘hard werken’ zonder beslissend te kunnen zijn. De grootste opvallende voorin was volgens de kenners negatief. Invaller Cheddira krijgt een 4 na het missen van twee enorme kansen, waarvan eentje net voor het einde van de reguliere speeltijd. “Wat is dit voor speler? Hij doet er drie dagen over om te schieten!”, snauwt Boussaboun. In de verlenging miste de spits nog een grotere kans. “Je bent honderd minuten aan het verdedigen om dit te krijgen…”, verzucht Ayoub. “Ik begrijp niet waarom hij is ingevallen.”