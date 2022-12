‘Ferran Torres is zo‘n matige speler, ik ben blij dat hij speelt tegen Marokko’

Dinsdag, 6 december 2022 om 16:50 • Kevin van Buuren • Laatste update: 17:09

Marokko zoekt met een 0-0 stand tegen Spanje de kleedkamer op. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Marokko - Spanje nemen Ali Boussaboun en Yassin Ayoub plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

Spanje heeft in de eerste helft opvallend veel balbezit: zeventig procent, met een passnauwkeurigheid van 93 procent. Toch wist het nog geen concrete kansen te creëren tegen de Marokkanen, die een defensief blok hanteren. Noussair Mazraoui testte keeper Unai Simón met een afstandsschot. In de slotfase kopte Nayef Aguerd een voorzet van Sofiane Boufal net over.

Ayoub ziet dat Marokko de bal bijna niet in de ploeg houdt. “Kijk hoe Spanje druk zet. Je kunt bijna niks. En in de omschakeling heb je geen afspeelmogelijkheden omdat Marokko zo dicht bij het eigen doel speelt.” Een van de weinigen die de bal vasthoudt, is Sofiane Boufal. “Zijn talent is ongekend”, zegt Ayoub. Boussaboun twijfelt aan het rendement van de vleugelspeler. “Anders speelde hij op zijn 29e niet bij Angers, maar bij Lyon of Marseille.”

Boussaboun ziet ook een speler van Spanje graag op het veld. “Ferran Torres is zo'n matige voetballer, ik ben blij dat hij speelt. Anders had Manchester City hem toch ook niet weggedaan?” doelt hij op de transfer van de aanvaller naar Barcelona. Beide analisten hebben desondanks een goed gevoel over de wedstrijd. “Als Marokko dit verdedigend volhoudt, dan gaan ze sowieso winnen.”