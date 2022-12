Wayne Rooney houdt zich niet in over ‘ongelofelijk slechte’ teamgenoten

Dinsdag, 6 december 2022 om 14:03 • Guy Habets • Laatste update: 14:52

Wayne Rooney heeft in een zeer opmerkelijk interview met Toffee TV uitgehaald naar diverse spelers waar hij tijdens zijn actieve loopbaan mee samenspeelde. Vooral zijn voormalig ploeggenoten bij Everton moeten het ontgelden bij de Engelse topspits van weleer, aangezien die 'crap' worden genoemd. Rooney debuteerde in 2002 voor the Toffees en verkaste twee jaar later naar Manchester United.

Rooney doorliep de jeugdopleiding van Everton en debuteerde in een Premier League-wedstrijd tegen Arsenal, waarin hij meteen de winnende maakte. In gesprek met Toffee TV, nota bene een kanaal voor fans van Everton, blikt hij op opmerkelijke wijze terug naar die periode. "Het is vreemd hoe snel mijn gevoel omsloeg. Toen ik opgroeide bij Everton, keek ik op naar de spelers in het eerste. Dat stopte op het moment dat ik met ze samenspeelde. Ik herinner me dat ik al heel snel dacht: Die kunnen er niks van."

De Engelsman, die momenteel trainer is van DC United in de Major League, noemt geen namen. "Niet iedereen was slecht, maar bij sommigen vroeg ik me echt af wat er aan de hand was. Vanaf dat moment vond ik dat we betere spelers naar Everton moesten halen. Ik denk dat dat de fan in mij is, die toen ging spreken. Ik kon gewoon niet geloven hoe slecht sommige van mijn medespelers waren. Ik vond mezelf beter dan ze allemaal en dat is geen gebrek aan respect naar die spelers, maar sommigen waren gewoon niet goed genoeg. Zij hadden het shirt van Everton nooit mogen dragen."

Na zijn twee jaar bij Everton en een formidabel EK van 2004, waar Rooney de harten van de mondiale voetballiefhebber stal, verkaste hij naar Old Trafford. Daar ontpopte de in Liverpool geboren aanvaller zich tot clubicoon, want uiteindelijk kwam hij in 559 wedstrijden in actie voor United en maakte hij 253 doelpunten. Uiteindelijk kwam Rooney in het seizoen 2017/18 nogmaals uit voor Everton, waarna hij via DC United bij Derby County belandde. Daar beëindigde hij zijn actieve loopbaan en werd hij trainer.