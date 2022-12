Personele problemen in Argentijnse voorhoede richting duel met Oranje

Dinsdag, 6 december 2022 om 13:12 • Guy Habets • Laatste update: 13:24

Argentinië kan in de kwartfinalewedstrijd op het WK tegen het Nederlands elftal mogelijk niet beschikken over Ángel Di María. Dat meldt TyC Sports. De aanvaller van Juventus raakte tijdens de groepwedstrijd van Argentinië tegen Polen (2-0 winst) geblesseerd aan zijn bovenbeen en kon daardoor al niet meespelen in de achtste finale. Met Alejandro Papu Gómez zit een potentiële vervanger van Di María ook al in de lappenmand.

TyC Sports en diverse andere Argentijnse media melden dat het meespelen van Di María tegen Oranje hoogst onzeker is. Zondag, terwijl alle andere spelers van la Albiceleste genoten van een rustdrag, trainde Di María als enige om zo snel mogelijk fit te geraken. Maandag werkte hij een individueel programma af, maar het is nog maar de vraag of dat alles genoeg is om er vrijdag bij te zijn tegen Nederland. Di María zat tegen Australië in de achtste finales (2-1) wel op de bank, maar kon toen ook al niet meespelen.

Mocht Di María inderdaad niet in actie kunnen komen, moet bondscoach Lionel Scaloni gaan schuiven. Op de positie van de stilist van Juventus kan onder meer Papu Gómez uitkomen, maar ook die is niet fit. De kleine aanvaller van Sevilla kampt met een enkelkwetsuur en ook zijn inzetbaarheid tegen Oranje is nog onzeker. Tegen Australië speelde Gómez nog op de plek van Di María, maar wellicht moet Scaloni dus terugvallen op weer een andere speler.

De voorhoede van Argentinië werd in de aanloop naar het toernooi al van de nodige kwaliteit beroofd. Nicolás González van Fiorentina en Lazio-aanvaller Joaquín Correa moesten vanwege blessureleed het WK al aan zich voorbij laten gaan en werden in de selectie vervangen door Ángel Correa en Thiago Almada. Dat zijn twee spelers die de vacante positie van Di María eventueel in kunnen vullen, net als Paulo Dybala. De ster van AS Roma kwam dit toernooi nog geen minuut in actie.