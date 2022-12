Dumfries roemt sleutelspeler in kleedkamer: ‘Hij is wel met iedereen bezig’

Dinsdag, 6 december 2022 om 13:15 • Wessel Antes • Laatste update: 14:14

Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden is nog altijd in Qatar om alles rondom Oranje te volgen. Dinsdagochtend ging hij uitgebreid in gesprek met Denzel Dumfries, die afgelopen zaterdag tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) zijn eerste WK-doelpunt maakte voor het Nederlands elftal. De 26-jarige rechtsback benadrukt dat het groepsgevoel goed zit en dat Memphis Depay een grote rol speelt in dat proces.

De spelers van Oranje waren maandag een dag vrij, waar optimaal gebruik van werd gemaakt op een luxe boot. “Dat was wel een fijn moment. We hebben even kunnen zwemmen, muziek geluisterd en kunnen kaarten”, aldus Dumfries, die de wedstrijddagen het mooist vindt tijdens het toernooi. “Die staan met rood omcirkeld, je bent hier natuurlijk met een missie!”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch is het volgens Dumfries belangrijk om veel spelletjes te spelen en onderlinge gesprekken te voeren. “Dit is wel een unieke groep. Sowieso ook wel omdat we allemaal bij andere clubs spelen en elkaar alleen zien bij Oranje. Als je dan ziet hoe we met elkaar omgaan en hoe de groep met elkaar bezig is, is dat wel bijzonder.” In dat proces is een belangrijke rol weggelegd voor Memphis, zo zegt de moderne wingback. “Memphis is wel met iedereen bezig. Hij praat met iedereen en zou echt gemist worden als hij er niet bij zou zijn.” Ook Noa Lang is belangrijk in de kleedkamer. “Ik vind Noa wel grappig. Hij is altijd aanwezig met zijn grapjes.”

Denzel Dumfries met Memphis Depay, die hij al kent uit zijn tijd bij PSV

Sinds een aantal jaar speelt geloof een belangrijke rol in de spelersgroep van Oranje. “De eerste die er echt mee begon was Memphis”, onthult Dumfries. “Een aantal jaar geleden riep hij sommige jongens al eens bij elkaar die wilden bidden. Iedereen die mee wilde doen was vrij om aan te sluiten en dat groepje werd steeds groter. Cody Gakpo is bijvoorbeeld nog meer bezig met zijn geloof en hij probeert mij daarin mee te nemen, bepaalde ervaringen te delen of mij te stimuleren.”

Dumfries denkt dat religie een belangrijke factor kan zijn gedurende een eindtoernooi. “In dat opzicht ben je nu natuurlijk lang met elkaar op weg en sluit ik vaak bij Cody aan om gesprekken aan te gaan en te sparren over het geloof. Hij heeft mij overtuigd van zijn visie en hoe hij in het leven staat. We bidden als groep voor de wedstrijd. Geloof kan veel kracht geven en je kan elkaar veel leren en versterken. Zo krijg je een hechtere band.”

Denzel Dumfries met zijn boezemvriend Cody Gakpo, tijdens een ontspannen training in Qatar

Dumfries kijkt enorm uit naar de wedstrijd tegen Argentinië. “Het is een prachtig affiche natuurlijk, wij zijn er op gebrand om ons te revancheren voor de wedstrijd van 2014. We moeten ons deze week optimaal voorbereiden om Argentinië te verslaan. Het is een goede ploeg met veel individuele kwaliteiten, maar ik vind dat wij ook echt een fantastische ploeg hebben en heb er veel vertrouwen in.” De vleugelverdediger denkt dat het spel van la Albiceleste Oranje wel ligt. “Ze hebben veel individuele kwaliteiten, maar dat zorgt er ook voor dat er bepaalde ruimtes vrijkomen. We gaan deze week goed analyseren hoe we deze ruimtes kunnen bespelen.” De verdediger van Internazionale wil het niet de belangrijkste wedstrijd van zijn leven noemen. “Die moet nog komen!”