Louis van Gaal corrigeert de media: ‘Dat is gewoon een counterploegje’

Dinsdag, 6 december 2022 om 12:30 • Guy Habets • Laatste update: 14:15

Louis van Gaal heeft geen hoge pet op van het Braziliaanse elftal. De bondscoach van Oranje zag a Seleção maandagavond met 4-1 winnen van Zuid-Korea, maar was het niet eens met alle lovende kritieken die de formatie van keuzeheer Tite ten deel vielen. Van Gaal plakte het predikaat 'counterploegje' op de Brazilianen.

Brazilië won dankzij goals van Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison en Lucas Paquetá met 4-1 van Zuid-Korea. Bij vlagen lieten de Zuid-Amerikanen uitstekend voetbal zien, maar Van Gaal was er niet van onder de indruk. "Ik heb ze gezien, dat is gewoon een counterploegje", reageert de bondscoach van Oranje voor de camera van de NOS. "Ik heb in de Nederlandse media gelezen dat het sprankelend was, maar dat is gewoon een counterploegje. Zuid-Korea heeft alleen maar aangevallen."

Om in de halve finale eventueel tegen Brazilië uit te kunnen komen, moet Nederland eerst wel voorbij Argentinië zien te geraken. Dat wordt volgens Van Gaal al moeilijk zat, al ziet hij wel voordelen in het meespelen van Lionel Messi. "Hij is inderdaad de gevaarlijkste speler die de meeste kansen creëert en ze zelf ook maakt, maar aan de andere kant speelt hij bij balbezit van de tegenstander niet veel mee. Daar liggen ook onze kansen."

Het treffen met de Argentijnen en met Messi doet Van Gaal terugdenken aan de halve finale van het WK in 2014, toen er na strafschoppen werd verloren van la Albiceleste. "We hebben nog een rekening te vereffenen. Ik denk er niet graag aan terug, want ik dacht dat we zouden winnen en heb toen ook gewisseld voor de winst. Ik wil de mensen thuis graag overtuigen om gewoon naar de wedstrijd te gaan kijken en te gaan juichen voor ons. Dan zullen wij daar veel steun aan ontlenen."