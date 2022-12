‘WK-prestaties maken operatie tot ’galactische dimensie‘ voor Real’

Dinsdag, 6 december 2022 om 11:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:54

Het is nog maar zeer de vraag of Real Madrid de interesse in Jude Bellingham gaat doorzetten. De middenvelder van Borussia Dortmund beleeft tot dusver een uiterst succesvol WK met Engeland en zou zijn transferwaarde naar ongekende hoogtes aan het spelen zijn. Marca stelt dat de operatie van Bellingham naar Real 'een galactische dimensie' begint te krijgen.

Real heeft maanden geleden de eerste lijntjes uitgelegd richting de entourage van Bellingham, maar houdt zijn hart vast nu de middenvelder zich onderscheidt bij Engeland. Bellingham stond tot dusver in alle vier de WK-wedstrijden aan de aftrap en was tijdens het eerste groepsduel met Iran trefzeker. Volgens de Spaanse sportkrant heeft het talent het in zich om 'de duurste speler aller tijden' te worden. Hoe langer Bellingham en Engeland actief blijven op het WK, hoe hoger de transfersom zal worden. Momenteel wordt gesproken over een bedrag van rond de 150 miljoen euro.

…about Jude Bellingham, Real Madrid and Henderson’s answer ?????



?? TikTok: dushane_0pic.twitter.com/QwTDZElmlB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2022

Dat bedrag is Real niet bereid te betalen. Spaanse media houden er dan ook rekening mee dat de transfer serieus in gevaar is. Real heeft, ondanks de zoektocht naar een middenvelder, met Federico Valverde, Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaméni een solide basis. Versterking is op korte termijn echter wel van groot belang. Dani Ceballos wordt al niet meer meegerekend en mag aan het einde van het seizoen vertrekken, zo is de verwachting. In het geval van Bellingham zit er voor Real niets anders op dan te wachten en te hopen dat de middenvelder zelf besluit om voor de Koninklijke te willen spelen.

De club die op dit moment het voortouw heeft genomen in de strijd om Bellingham is Liverpool, weet Marca. De Engelsen zijn gebaat bij een kwaliteitsimpuls voor het middenveld en probeerden het afgelopen zomer al tevergeefs bij Gavi. Naar verluidt kon de Spanjaard een jaarsalaris van negen miljoen euro opstrijken, maar in plaats daarvan besloot hij zijn contract bij Barcelona te verlengen tot medio 2026. Gavi is dit WK basisspeler bij Spanje en neemt het dinsdagmiddag met zijn land op tegen Marokko in de achtste finales. Spanje speelt in de mogelijke kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen Portugal en Zwitserland.