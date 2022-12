Gelekte audiotapes brengen ware aard aan het licht achter wegsturen Onana

Er komen steeds meer details naar buiten rond het wegsturen van André Onana bij de nationale ploeg van Kameroen. De doelman keepte de eerste groepswedstrijd tegen Zwitserland, maar keerde vervolgens huiswaarts. Diverse media meldden dat Onana het oneens was met bondscoach Rigobert Song over zijn manier van spelen, maar er is meer aan de hand. Zo zou het in de kleedkamer compleet zijn geëscaleerd, blijkt uit uitgelekte audiotapes.

Nog altijd is veel onduidelijk over de precieze reden achter het wegsturen van Onana. In eerste instantie werd gerept over een akkefietje met bondscoach Song, maar inmiddels lijkt het te gaan om felle kritiek van de voormalig Ajacied aan het adres van ploeggenoot Nicolas N'Koulou. Laatstgenoemde is familie van Samuel Eto'o, boegbeeld in Kameroen en voorzitter van de Kameroense voetbalbond. Op sociale media circuleren inmiddels audiotapes die de ware aard achter het wegsturen van Onana aan het licht brengen.

De verwijdering van de doelman zou te maken hebben met een woede-uitbarsting in de kleedkamer. In het audiofragment zou goed te horen zijn hoe Onana zich tegenover Song in negatieve zin uitlaat over N'Koulou. De tape tussen de goalie en de bondscoach kwam terecht bij FeCaFoot-woordvoerder Ernest Obama, de het op zijn beurt rapporteerde aan Eto'o. De bondsvoorzitter en WK-ambassadeur zou het vertrek van Onana vervolgens op eigen houtje hebben doorgedrukt. Verdediger Collins Fai wordt ervan verdacht de tape te hebben gemaakt en verspreid, maar de speler zelf ontkent dit op zijn Facebook-pagina.

Onschuldig

"Het vaderschap van deze vernederende onwaarheden is aan mij toegeschreven. Maar ik wijs alle verantwoordelijkheid af voor deze smerige geluidstapes, die bedoeld zijn om de sfeer te verpesten en het nationale team te storen", aldus Fai. "Ik behoud me het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de echte auteurs en alle mensen die het leuk vinden om deze tapes en observaties te verspreiden met als doel om mij als persoon te schaden. Ik blijf altijd gehecht aan de morele waarden van ons land en ben onschuldig in dit verhaal."

Enkele parlementsleden hebben inmiddels om uitleg gevraagd bij de minister van sport Narcisse Mouelle Kombi over het mislukte WK. Onder meer de dubieuze rol van Eto'o komt daarbij ter sprake. De voormalig topspits raakte maandagavond wederom in opspraak, toen hij zich na de achtste finale tussen Brazilië en Zuid-Korea (4-1) volledig liet gaan tegenover een Algerijnse vlogger en hem tegen de grond werkte met een trap in het gezicht. Ook baarde hij eerder al opzien met een merkwaardige WK-voorspelling door te stellen dat Kameroen het WK zou winnen na een geheel Afrikaanse finale.