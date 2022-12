Walid Regragui wijzigt elftal toch weer op één positie tegen Spanje

Dinsdag, 6 december 2022 om 14:19 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:42

Walid Regragui heeft de opstelling van Marokko voor de wedstrijd tegen Spanje bekendgemaakt. De bondscoach van de Leeuwen van de Atlas wijzigt zijn elftal toch weer op één positie. Met Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Hakim Ziyech staan er wederom drie ex-Eredivisie-spelers op het veld. Selim Amallah keert terug in de basis, wat ten koste gaat van een plek voor Abdelhamid Sabiri. Marokko plaatste zich nog nooit voor de kwartfinale van een WK en dus kan er geschiedenis worden geschreven.

Yassine Bounou staat wederom tussen de palen. Voor hem staat het centrale duo Nayef Aguerd en Romain Saïss. De flanken worden bezet door Mazraoui op links en Achraf Hakimi op rechts. Op het middenveld wordt Amrabat vergezeld door Azzedine Ounahi en Amallah. Saibiri begint weer op de bank. De middenvelder stond in het laatste groepsduel met Canada (1-2 winst) nog aan de aftrap, maar raakt zijn basisplaats kwijt aan Amallah.

De aanval van Marokko bestaat uit Ziyech, Youssef En-Nesyri en Sofiane Boufal. De eerste twee waren al trefzeker tegen Canada. Voor Boufal, uitkomend in de Ligue 1 voor Angers, staat de teller nog op nul. De Leeuwen van de Atlas kunnen tegen Spanje geschiedenis schrijven. Nog nooit haalde Marokko de kwartfinales op een WK. Het is de tweede keer dat deze twee landen elkaar ontmoeten op een WK. Het eerste treffen was een groepsduel op het WK van 2018 en resulteerde in een 2-2 gelijkspel. Marokko kwam twee keer op voorsprong en Iago Aspas zorgde pas in de blessuretijd voor de gelijkmaker.

Bij Spanje kiest bondscoach Luis Enrique, ondanks zijn drie doelpunten tot dusver, niet voor Álvaro Morata in de punt van de aanval. Achterin keert onder meer Aymeric Laporte terug in de basis, terwijl voorin Marco Asensio de voorkeur krijgt boven Neco Williams. Morata lijkt het opnieuw te moeten gaan doen met een rol als invaller. De wedstrijd begint om 16.00 uur en is live te volgen op NPO 1.

?? OFICIAL | ¡¡A MUERTE CON ?????????? ????????!! ?? Esta es la alineación oficial de @LUISENRIQUE21 para luchar por el pase a los cuartos de final del Campeonato del Mundo. ???????? ¡¡???????????????? ???????????????????? ?????????? ????, AFICIÓN!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/9zHspoXIB0 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 6, 2022

Opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Opstelling Spanje: Simón; Llorente, Rodri, Laporte, Alba; Busquets, Gavi, Pedri; Asensio, Ferran Torres, Olmo.