Vermoedelijke XI Marokko: Regragui kan met sterkste elf historie schrijven

Dinsdag, 6 december 2022 om 09:17 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:17

Na de historische 1-2 zege op Canada, die ervoor zorgde dat Marokko groepshoofd werd van Groep F, staat voor de Noord-Afrikanen dinsdagmiddag een treffen met Spanje op het programma voor een plek in de kwartfinale. De bondscoach kan zijn sterkste formatie het veld insturen en kiest vermoedelijk voor dezelfde elf die Canada klopten. Dat betekent dus dat Abdelhamid Sabiri weer op het middenveld speelt in plaats van Selim Amallah. Er was wat vrees over een rugblessure van Sofyan Amrabat, maar hij kan ondanks rugproblemen spelen.

Het is de tweede keer in de geschiedenis dat beide landen elkaar ontmoeten op een WK. Het eerste treffen was een groepsduel op het WK van 2018 en resulteerde in een 2-2 gelijkspel. De Leeuwen van de Atlas kwamen twee keer op voorsprong en pas in de blessuretijd produceerde Iago Aspas de gelijkmaker. Het is ook pas de tweede keer dat Marokko de knock-outfase van een WK bereikte. In 1986 in Mexico reikte het land ook tot de achtste finale, maar werd er met 1-0 verloren van West-Duitsland door een late goal van Lothar Matthäus.

“Dat het pas de tweede keer is dat Marokko zich plaatste voor de knock-outfase geeft wel aan hoe bijzonder dit voor ons land is”, zo zei Regragui. “Dat merken we ook. Onze supporters kunnen wel twee stadions in Doha vullen. En we voelen de steun van heel Afrika. Na de uitschakeling van Senegal zijn alleen wij hier nog actief. We kunnen dus niet alleen Marokko, maar heel Afrika trots maken.” De bondscoach is echter wel realistisch. “Spanje speelt misschien wel het beste en mooiste voetbal van alle deelnemers van het WK hier in Qatar. Alleen hun middenveld al. Busquets speelt de bal naar Pedri en Pedri kaatst weer snel naar Gavi. Tik, tak, tik. Kom daar maar eens tussen.” Noussair Mazraoui liet eerder al weten niet uit te sluiten dat Marokko wereldkampioen wordt. “Dat mag toch”, aldus Regragui. “Waarom zouden wij niet mogen dromen? Ik denk dat ook niet iedereen had verwacht dat wij onze poule op het WK zouden winnen.”

De statistieken zien er voor Afrikaanse landen niet zo rooskleurig uit: tot op heden werden negen van de tien knock-outwedstrijden op het WK tegen Europese landen verloren. Alleen Senegal wist Zweden te kloppen in de laatste zestien op het WK van 2002. De Afrikaanse landen doen het op het WK in Qatar wat dat betreft goed. Vier jaar geleden in Rusland overleefde geen van de vijf Afrikaanse landen de groepsfase en verzamelden zij samen slechts acht punten. In Qatar gaat het stukken beter en plaatsten Marokko en Senegal zich voor de knock-outfase. Laatstgenoemde werd echter uitgeschakeld door Engeland.

Regragui kan voor het treffen met Spanje zijn sterkte formatie opstellen. Onder de lat staat Yassine Bounou. Achterin spelen de inmiddels ‘vaste’ vier. Achraf Hakimi en Noussair Mazraoui bezetten respectievelijk de rechts- en linksbackposities. Het centrale duo bestaat uit Nayef Aguerd en aanvoerder Romain Saïss. Op het middenveld kan Amrabat dus spelen. Hij had rugproblemen en onderging een scan om de ernst van de problemen te onderzoeken. De uitkomst was positief en dus verschijnt hij aan de aftrap. Azzedine Ounahi en Abdelhamid Sabiri zijn de andere middenvelders. Laatstgenoemde neemt wederom de plek van Selim Amallah over. Amallah speelde tegen Kroatië en België, maar raakte zijn plek daarna kwijt aan Sabiri. Ook voorin hoeft Regragui geen wijzigingen door te voeren. Hakim Ziyech speelt vanaf rechts, Sofiane Boufal doet dat vanaf links en centraal staat Youssef En-Nesyri.

Vermoedelijke opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sabiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Vermoedelijke opstelling Spanje: Simón; Carvajal, García, Laporte, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; F. Torres, Morata, Olmo