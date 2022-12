Tite na storm aan kritiek op dansje: ‘Ik moet nu heel voorzichtig zijn’

Dinsdag, 6 december 2022 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:03

Tite heeft genoten van het optreden van zijn ploeg in de achtste finales. Brazilië liet maandagavond geen spaan heel van Zuid-Korea en stapte met een klinkende 4-1 zege van het veld. De 61-jarige bondscoach deelde letterlijk mee in de feestvreugde, toen hij na de treffer van Neymar zijn danspasjes etaleerde. Op internet ontstond meteen een storm aan kritiek. Tite reageerde tijdens de persconferentie op de beschuldigingen dat het 'respectloos' zou zijn richting Zuid-Korea.

Brazilië had geen kind aan Zuid-Korea en stond bij rust al op een 4-0 voorsprong. Vinícius Júnior, Neymar (strafschop), Richarlison en Lucas Paquetá namen de treffers voor hun rekening. Met name het doelpunt van Richarlison was van grote schoonheid. De spits van Tottenham Hotspur was het eindstation van een geweldige aanval en tekende voor zijn derde treffer van het WK. Richarlison rende na zijn doelpunt richting de zijlijn, waar hij zijn momentje pakte door te dansen met bondscoach Tite.

Esse vídeo do Tite fazendo a dança do pombo é sensacional kkkkk pic.twitter.com/5LkwcHTRX7 — Henrique Esteter (@Economesteter) December 6, 2022

Onder meer Roy Keane kon de manier van juichen niet waarderen. “Ik vind dit echt respectloos naar de tegenstander toe. Het staat 4-0 en ze deden dit iedere keer. Bij de eerste goal vind ik het prima, maar ze doen het keer op keer. Zelfs de bondscoach deed mee", aldus de analist van ITV. Tite bleek bijzonder goed op de hoogte van de danspasjes binnen zijn selectie en gooide net als de spelers zijn heupen los. "Op deze manier is het slechts een kwestie van tijd tot iemand een van die Brazilianen doormidden schopt", stelde Keane.

Tite reageerde na afloop tijdens de persconferentie op de danspasjes. "Ik moet heel voorzichtig zijn. Er zijn mensen die kwaadaardig zijn en zullen zeggen dat het respectloos was", aldus de bondscoach. "Je moet leren hoe je de bewegingen moet maken. Dat luistert heel nauw." Van enig disrespect naar Zuid-Korea wil de 61-jarige keuzeheer niets weten. Tite is zelfs goed bekend met Paulo Bento, de bondscoach van de Zuid-Koreanen. Na afloop spraken de twee uitgebreid na over het duel en het WK tot dusver. "Ik heb veel respect voor Bento."

Neymar

Door de zege neemt Brazilië het vrijdagmiddag om 16.00 uur op tegen Kroatië, dat maandag eerder op de dag na strafschoppen van Japan won. Ook dan zal Neymar weer aan de aftrap verschijnen. De smaakmaker moest de laatste twee groepswedstrijden laten schieten, maar was er tegen Zuid-Korea weer bij. Met een rake strafschop en constante dreiging nam hij zijn elftal bij de hand. "Hij is de technische leider van het team. Hij maakt het verschil. Hij is het middelpunt dat anderen versterkt", sprak Tite lovend.