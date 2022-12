‘Technisch directeur meldt zich in De Kuip concreet voor Santiago Giménez’

Dinsdag, 6 december 2022 om 00:00 • Jeroen van Poppel

Sevilla heeft serieuze belangstelling voor Santiago Giménez, zo meldde journaliste Claudia García en wordt bevestigd door zijn zaakwaarnemer Matias Bunge. De 21-jarige spits van Feyenoord heeft zich in een kort tijdbestek in het vizier gespeeld bij de Andalusiërs, die echter geen haast maken met een transfer.

De interesse is echter wel degelijk serieus, verzekert García. "Monchi (technisch directeur van Sevilla, red.) heeft zelfs al met Feyenoord gesproken en navraag gedaan naar een zomerse transfer", aldus de Mexicaanse journaliste. "Giménez springt bij Sevilla in het oog met zijn lage leeftijd, lichaamsbouw en hoge scoringspercentage per wedstrijd."

Mocht Sevilla daadwerkelijk overgaan tot actie, dan zal dat pas komende zomer gebeuren, zo vertelt zaakwaarnemer Bunge aan 1908.nl. "De Spanjaarden focussen zich nu op komende winterwindow, nog niet op de daarna volgende zomerse transferperiode. Dan wordt het mogelijk interessant voor Giménez." De negenvoudig Mexicaans international (twee goals) viel op het laatste moment af uit de WK-selectie en traint sindsdien weer op Varkenoord.

Feyenoord telde afgelopen zomer vier miljoen euro voor Giménez, die uit Mexico werd weggeplukt bij CD Cruz Azul. De aanvaller kent statistisch een uitstekend eerste seizoen in Rotterdam: na 23 officiële wedstrijden staat hij op 11 goals en 1 assist. Giménez maakt door de concurrentie van Danilo in de spitspositie zelden een wedstrijd vol: gemiddeld stond hij 44 minuten per gespeeld duel op het veld.