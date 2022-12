Lisandro Martínez geniet van spelen met Lionel Messi: ‘Dat geeft mij kippenvel’

Maandag, 5 december 2022 om 23:28 • Wessel Antes

Lisandro Martínez geniet van elk moment dat hij met Lionel Messi op het veld mag staan, zo zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Voor de 24-jarige verdediger van Manchester United wacht vrijdag een bijzondere kwartfinale tegen het land waar hij als Ajacied drie jaar woonde. Martínez gaat zijn oud-teamgenoten deze week nog contacten. “Ik denk dat ik ze nog wel even een berichtje ga sturen ja.”

Martínez verwacht niet dat la Albiceleste een makkelijke avond gaat krijgen tegen Oranje. “Het zal zwaar worden. Elke wedstrijd op het WK is zwaar. We weten allemaal dat het Nederlands elftal erg goede spelers heeft. Nu moeten we van dit moment genieten en ons vervolgens optimaal voorbereiden op de wedstrijd tegen Nederland.” Martínez kwam tijdens dit WK tot dusver 161 speelminuten in actie, verdeeld over drie duels. Nicolás Otamendi en Cristian Romero krijgen voornamelijk de voorkeur in de basis van bondscoach Lionel Scaloni.

Toch is Martínez blij met elke minuut die hij krijgt, met name wanneer Messi ook op het veld staat. “Om hem dan nog alles te zien geven, geeft mij kippenvel. Je geeft als medespeler alles voor hem. Hij is de beste van iedereen en om hem als teamgenoot te hebben, maakt me zo ontzettend trots.” De 35-jarige sterspeler van Paris Saint-Germain staat momenteel op drie doelpunten en één assist dit toernooi.

Martínez komt vrijdag een hoop bekenden tegen in het Lusail Stadion. In Amsterdam speelde hij in de afgelopen jaren samen met Remko Pasveer, Jurriën Timber, Daley Blind, Kenneth Taylor, Steven Berghuis, Davy Klaassen en Noa Lang. Met een aantal jongens heeft hij nog altijd contact. “Ik denk dat ik ze nog wel even een berichtje ga sturen ja.” De linksbenige mandekker leverde Ajax afgelopen zomer ruim 57 miljoen euro op met zijn transfer naar the Red Devils.