Swingend Brazilië presenteert Zuid-Korea voor rust de rekening en dendert door

Maandag, 5 december 2022 om 21:52 • Wessel Antes • Laatste update: 22:13

Brazilië had maandagavond in de achtste finale van het WK geen kind aan Zuid-Korea: 4-1. De Brazilianen wisten voor rust al vier keer het net te vinden. Vinícius Júnior, Neymar, Richarlison en Lucas Paquetá waren verantwoordelijk voor de treffers van A Seleção, dat het aanstaande vrijdag al opneemt tegen Kroatië in de kwartfinale. Het slotakkoord was overigens voor Zuid-Korea, dat via een fraaie treffer van Seung-ho Paik de eer redde.

Bij Brazilië keerde Neymar terug in de basis. De dertigjarige sterspeler moest de laatste twee groepsduels tegen Zwitserland (1-0 winst) en Kameroen (1-0 nederlaag) aan zich voorbij laten gaan vanwege een enkelblessure, maar was maandag weer fit genoeg om te starten. Bondscoach Tite koos daardoor voor exact dezelfde basiself als in de openingswedstrijd tegen Servië (2-0 winst). Bij Zuid-Korea stond sterspeler Heung-min Son wederom gemaskerd aan de aftrap, terwijl ook de in Azië razendpopulaire Gue-sung Cho opnieuw mocht starten.

En de voorsprong is nu al verdubbeld. Neymar Jr laat de Brazilianen opnieuw dansen en feest vieren. Vanaf de stip maakt hij, op geheel eigen wijze, de 2-0. Zuid-Korea lijkt nu heel ver weg van huis.#wk2022 #brazko Kijk live mee: https://t.co/G3dCnuK8fQ pic.twitter.com/NVAOocW5Il — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 5, 2022

Het werd een waar voetbalfeest in Stadion 974. Al in de zevende minuut kwamen de Goddelijke Kanaries op voorsprong toen Raphinha na een uitstekende actie Vinícius Júnior wist te vinden. De linksbuiten van Real Madrid schoot de bal vervolgens beheerst achter doelman Seung-gyu Kim. Vijf minuten later mocht Neymar vanaf de stip de score verdubbelen toen Richarlison werd neergehaald door Moon-hwan Kim. Na een langzame aanloop schoot hij de bal tergend traag achter de Zuid-Koreaanse doelman, die al op het verkeerde been stond: 2-0.

De mooiste treffer van de avond kwam op naam van Richarlison, die het eindstation was van een schitterende aanval. De spits van Tottenham Hotspur zette zijn doelpunt zelf op door ver van de goal een jongleeract in te zetten met drie balaanrakingen met het hoofd. Vervolgens vond hij Lucas Paquetá, die Thiago Silva strak inspeelde. De opgekomen verdediger legde de bal met een perfecte kaats panklaar voor de doorgelopen Richarlison, die het karwei van dichtbij afmaakte: 3-0. Nog voor rust tekende Paquetá aan voor de vierde Braziliaanse treffer, door een puntertje van Vinícius vanuit de lucht binnen te lopen.

In de tweede helft leek het elftal van Tite vrolijk verder te gaan, maar Raphinha verzuimde met een slappe inzet de 5-0 te maken. Daarna lieten de Brazilianen de teugels vieren. De inmiddels 39-jarige Dani Alves kwam na ruim een uur spelen in de ploeg voor Éder Militão. Zuid-Korea ging nog wel op jacht naar een eretreffer en werd daar in de 76ste minuut voor beloond, toen Paik een afvallende bal kiezelhard langs doelman Alisson Becker schoot. Dat was direct het laatste wapenfeit van Zuid-Korea op dit WK, terwijl Brazilië doordendert. Tite haalde Alisson vlak voor tijd nog naar de kant, waardoor de 34-jarige derde keeper Weverton ook nog speelminuten mocht maken.