Wim Jonk haalt uit naar Kees Kwakman na betoog over afwezigheid

Maandag, 5 december 2022 om 20:05 • Wessel Antes • Laatste update: 20:27

Wim Jonk vindt het teleurstellend dat er in de afgelopen week getwijfeld is aan de reden voor zijn afwezigheid, zo zegt hij in gesprek met ESPN. De 56-jarige oefenmeester baalt, zonder namen te noemen, overduidelijk van het verhaal dat Kees Kwakman vrijdag naar buiten bracht in het programma WK Praat. De analist gaf aan dat er binnen FC Volendam een bom op barsten staat en twijfelde zelfs aan de knieproblemen van Jonk.

Jonk reageert in eerste instantie rustig op het verhaal. “Dat weet je hè, dat mensen gaan roepen op het moment dat er dingen niet zo goed gaan.” Vervolgens lijkt hij toch gepikeerd. “Dan komen mensen uit hun schuilkelders. Dat vind ik teleurstellend, je kan ook wederhoor doen. Mensen vertellen andere waarheden. Dat vind ik altijd wel teleurstellend, zeker als het over mensen gaat die zelf nog bij Volendam hebben gespeeld. Dat vind ik niet zo schön.” Kwakman, de analist die de geruchten vrijdagavond wereldkundig maakte, speelde tijdens zijn spelersloopbaan zeventig wedstrijden voor Volendam.

Volendam meldde vorige week dat Jonk vanwege een knieblessure ontbrak op de eerste training na de vakantie. Kwakman twijfelde in WK Praat vervolgens openlijk over het statement van de club. ““Het zit toch net even wat anders volgens mij, maar er wordt inderdaad gemeld dat hij problemen met zijn knie heeft en daarvoor in het buitenland zit. Richting de spelers is gecommuniceerd dat hij een extra week vakantie heeft genomen. Dan denk ik wel bij mezelf: dat is best gek. Al helemaal wanneer je twee weken vrij bent geweest.”

Daarnaast gaf Kwakman aan dat er een hoop hommeles is in de selectie van Volendam. “Op een gegeven moment gaat dat natuurlijk in een spelersgroep tegen je werken. Ik heb begrepen dat hij daarom vrijaf heeft genomen, omdat er vanuit de spelersgroep geluiden komen dat het niet meer gaat samen. Je hebt nu ook een probleem dat de staf van bepaalde spelers af wil. De club kan dat echter niet zomaar doen vanwege lopende contracten.” Jonk zelf benadrukt tegenover ESPN overigens dat hij daadwerkelijk kampt met een knieblessure.