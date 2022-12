Livakovic stopt drie Japanse penalty's in de serie: Kroatië naar kwartfinale

Maandag, 5 december 2022 om 18:46 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:14

Kroatië heeft zich ten koste van Japan geplaatst voor de kwartfinale van het WK in Qatar. De vicewereldkampioen had er wel een verlenging en strafschoppen voor nodig om zich te ontdoen van Japan. De winnende penalty werd benut door Mario Pasalic. Doelman Dominik Livakovic werd de Kroatische held want hij stopte drie penalty's. Daizen Maeda had Japan in de eerste helft op voorsprong gezet, Ivan Perisic maakte na de thee gelijk. In de kwartfinale speelt Kroatië tegen de winnaar van het duel Brazilië - Zuid-Korea, dat later op maandagavond wordt gespeeld.

Ex-PSV'er Ritsu Doan begon in de basis bij Japan. Als invaller maakte hij dit toernooi al twee doelpunten en dit werd door bondscoach Hajime Moriyasu beloond met een basisplaats. Kroatië kreeg al na acht minuten een reuzenkans. Perisic ontfutselde Takehiro Tomiyasu de bal, sneed de Japanse zestien in en haalde diagonaal uit. Doelman Shuichi Gonda had echter een goede redding in huis. Via de flanken kwam Japan er zo nu en dan dreigend uit via Yuto Nagatomo en Junya Ito. Spits Maeda werd echter steeds net niet bereikt, mede door handelend optreden van Josko Gvardiol en keeper Livakovic.

Diezelfde Gvardiol bereikte niet lang daarna met een mooie lange pass Bruno Petkovic. De aanvaller kon het Japanse strafschopgebied in dribbelen, maar raakte de bal al snel kwijt. De Kroaten hadden het meeste balbezit, Japan kwam er zo nu en dan gevaarlijk uit. Vlak voor rust kreeg Japan aanvallend meer grip. Een goede steekpass van Wataru Endo kwam bij Daichi Kamada terecht. De spits kapte zijn tegenstander uit maar schoot hoog over. Met nog twee minuten op de klok werkte Josip Juranovic een scherp aangesneden voorzet van Doan over zijn eigen achterlijn. Dat was onnodig, want keeper Livakovic stond al klaar om de bal te vangen. Des te zuurder was het dat uit de corner de openingsgoal viel. Doan zette goed voor, de Kroaten kregen de bal niet weg en het leer viel precies voor de voeten van Maeda die niet nadacht en raak schoot: 1-0.

De vicewereldkampioen moest in de tweede helft op zoek naar de aansluitingstreffer, toch was de eerste kans van het tweede bedrijf voor Japan. Een schot van Kamada zeilde echter over. Uit het niets zette Perisic de gelijkmaker op het bord. Een heerlijke voorzet van verdediger Dejan Lovren werd door de aanvaller van Tottenham Hotspur vanaf de penaltystip in de verre hoek gekopt: 1-1. Dankzij deze goal is Perisic, sinds zijn debuut op het WK in 2014, nu bij tien WK-goals in veertien WK-duels betrokken. Hij heeft zes treffers en vier assists achter zijn naam staan. Alleen Lionel Messi (acht goals, vier assists) en Kylian Mbappé (negen goals, twee assists) doen het beter.

Het Japanse antwoord kwam vrijwel meteen. Livakovic moest een goed schot van Endo overtikken. Aan de andere kant had Gonda een magnifieke redding in huis op een heerlijke uithaal van Luka Modric. De gelijkmaker en Modric’ schot gaf de Kroaten hoop. Invaller Ante Budimir kopte gehaast naast en Borna Barisic kwam net niet tot een uithaal. Invaller Hiroki Sakai dook namens Japan nog op voor Livakovic, maar kon niet afdrukken. Doan haalde het einde niet, hij werd vervangen door Takumi Minamino. De wedstrijd stevende af op de eerste verlenging van dit WK en zo geschiedde.

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de extra tijd. De Kroaten hadden in de reguliere speeltijd maar twee keer gewisseld en brachten aan het begin van de verlenging twee verse krachten in. Dit betekende wel einde wedstrijd voor Modric, die werd vervangen door Lovro Majer. Het verse bloed zorgde voor nieuw elan en Kroatië drong de opponent ver terug. Toch was de grootste kans voor de Japanners toen Kaoru Mitoma loeihard uithaalde en Livakovic de bal met moeite kon wegstompen. Ook voor de tweede helft van de verlenging bracht Kroatië wederom twee nieuwe krachten in het veld. Kroatië pompte de bal meermaals in de Japanse zestien, echt effect sorteerde dat niet.

In de beslissende strafschoppenreeks stopte Livakovic meteen de eerste stafschop van Minamino. Nikola Vlasic schoot raak en ook de tweede Japanse strafschop, van Kaoru Mitoma, werd door Livakovic gestopt. Marcelo Brozovic faalde vervolgens niet. Takuma Asano schoot namens Japan wel raak, waarna Marko Livajas inzet gekeerd werd door Gonda. Nadat Maya Yoshida zijn strafschop ook gestopt zag worden, werd Mario Pasalic uiteindelijk de matchwinner.