Hooiveld over horrortackles: ‘Justin Kluivert praat nog steeds niet met me!’

Maandag, 5 december 2022 om 18:45 • Justus Dingemanse • Laatste update: 18:47

Jos Hooiveld en Yassin Ayoub waren na het duel van Oranje tegen de Verenigde Staten (3-1) te gast in het programma Leeuwen van Voetbalzone. Naast een analyse van de wedstrijd, komt ook Ajax aan de orde. Waaronder de pittige overtredingen van ‘Maaiveld’ op Justin Kluivert en Hakim Ziyech in het verleden, de status van Alfred Schreuder en Dusan Tadic, de 2-0 verloren oefenwedstrijd van tegen Blackburn Rovers, en de verhuurperiode van Kik Pierie aan Excelsior.

Hooiveld is desgevraagd van mening dat de verloren oefenpot van Ajax niet zo uitvergroot hoeft te worden. “De helft van het team is weg en Blackburn Rovers zijn helemaal niemand kwijt. Jong Ajax wint natuurlijk niet even van Blackburn.” Ayoub denkt echter niet dat Schreuder lekker in het zadel zit momenteel: “Ik denk ook dat er vanuit de media veel op hem afkomt, wat niet onterecht is. Hij is wel de trainer van Ajax. Ze hebben de afgelopen jaren veel laten zien: de halve finale van de Champions League, de competitie vrij makkelijk gewonnen, de beker gewonnen en gewoon goed gevoetbald. Nu loopt het allemaal niet en als trainer ben je dan snel aan de beurt.”

Hooiveld licht verder twee Ajacieden uit. “Calvin Bassey maakt op mij een hele druistige indruk. Hij heeft een aardige inspeelpass, maar niet top. Dan hoop je eigenlijk dat hij net als Davinson Sánchez heel goed is in verdedigen, maar daar mis ik ook wel iets. Hij gaat er te vaak aan onderdoor of stapt in wanneer het niet nodig is. Hij heeft het moeilijk.” Ook laat hij zijn licht schijnen over oud-ploeggenoot Dusan Tadic, die hij kent van zijn tijd bij Southampton. “Hij is al op leeftijd. Hij is gehaald om professionaliteit te halen naar het team. Dat heeft hij ook heel goed gedaan. Hij was bij Southampton altijd als eerste aanwezig en ging als laatste weg, die mentaliteit heeft hij er ook bij Ajax in gekregen, begrijp ik van mensen bij de club. De vraag is of hij die energie ook kan opbrengen als hij niet speelt. Als hij dat wel kan, moet je hem er zeker bijhouden.” Ayoub denkt dat Tadic die energie wel kan opbrengen: “Toen was hij zes jaar jonger dan nu. Als je 27 bent en je speelt niet, is dat anders dan wanneer je ouder bent. Hij voelt ook wel dat zijn einde eraan komt.”

"Ik denk dat Schreuder op een gegeven moment Tadic wel moet passeren", vervolgt Hooiveld. "Hij moet op een gegeven moment dingen gaan doen waarmee hij zijn eigen graf kan graven, want uiteindelijk is het allerbelangrijkst in voetbal: als je valt, val dan met je eigen ideeën. Dan kan je niemand anders er op aankijken." Ayoub is het daar roerend mee eens: "Ik vind het altijd jammer als trainers vasthouden aan bepaalde ideeën vanwege een relatie. Soms moet je echt doorselecteren en als je dat moeilijk vindt: ga dan weg. Dan vond ik zo knap aan Pep Guardiola, die had alles gewonnen maar besefte ook dat hij jongens als Iniesta en Xavi - die hem alles gegeven hadden - niet zomaar kon passeren. Daarom ging hij zelf weg."

Hooiveld speelde zelf ook meerdere malen in zijn carrière tegen Ajax. De editie die hem het meest is bijgebleven is de thuiswedstrijd bij FC Twente in 2017. “Ik maakte in de eerste helft een tackle op Kluivert met twee benen naar voren. Er was discussie of het een gele of een rode kaart moest zijn, maar ik vond dat ik de bal raakte. In de rust heb ik tegen de scheidsrechter een heel mooi betoog gehouden, een armpje om hem heen geslagen en gezegd dat ik de kaart wel begreep, maar dat ik echt de bal raakte. De tweede helft begint en Ziyech rent langs de zijlijn. Daar kwam ik aan: Whop! Dat was eigenlijk mijn tweede geel, maar omdat ik zo’n mooi betoog had gehouden, mocht ik blijven staan. Kluivert praat trouwens nog steeds niet met me”, lacht de voormalig voetbalavonturier.

Een andere Ajacied die deze week in de schijnwerpers stond was Kik Pierie. De centrumverdediger maakt het seizoen af als teamgenoot van Ayoub bij Excelsior. “Ik heb nog niet zoveel van hem gezien, maar ik vond hem bij Heerenveen al echt een goede voetballer. Hij is een soort jonge Daley Blind: heel goed aan de bal, maar verdedigend heeft hij z’n minpuntjes. Je hebt bij hem niet het gevoel dat hij er eentje door tweeën gaat zagen.” Hooiveld vult aan dat blessures ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het feit dat hij nog geen enkele minuut in het eerste van Ajax heeft gespeeld: “In de voorbereiding worden de plekjes meestal vergeven en hij mist vaak de cruciale momenten, dat is waar het in de voetballerij wel om draait.”