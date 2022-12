Slot verwelkomt oude bekende, zoon oud-speler en vier andere jeugdspelers

Maandag, 5 december 2022 om 18:08 • Wessel Antes

Feyenoord is maandag weer begonnen met trainen na een aantal weken vakantie vanwege het WK in Qatar. De Rotterdamse club geeft Nick Marsman de komende periode de kans om zijn conditie op peil te houden voor hij aan het nieuwe seizoen begint met Inter Miami CF. Naast de sluitpost, die tussen 2019 en 2021 onder contract stond in De Kuip, liet trainer Arne Slot vijf jeugdspelers aansluiten om zich te bewijzen.

Marsman begint bij zijn Amerikaanse werkgever pas in februari aan het nieuwe MLS-seizoen. De 32-jarige keeper wil echter fit beginnen bij de club van eigenaar David Beckham en krijgt daarom de kans om individueel aan zijn fitheid te werken bij Feyenoord. Mogelijk wordt Marsman in het komende jaar teamgenoot van Lionel Messi, die hevig wordt gelinkt aan een overstap naar de vermogende club. De Zwolse doelman ligt zelf nog tot december 2023 vast in Miami.

???? ? ????



Onze oud-doelman Nick Marsman houdt zijn conditie op peil op 1908. https://t.co/5i8quLvbZW pic.twitter.com/y2DRQSY522 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 5, 2022

Slot had maandag een 24-koppige selectie tot zijn beschikking. Milan Hokke, Karim Dermane, Antoni Milambo, Jaden Slory en Nesto Groen krijgen de komende tijd de kans om zich te laten zien in de hoofdmacht. Jaden is de zeventienjarige zoon van Andwelé Slory, die in zijn carrière als speler 54 wedstrijden voor Feyenoord speelde. Tegenwoordig is hij als zaakwaarnemer actief bij Prime11. Zijn zoon staat bekend als een van de grootste talenten in de Feyenoord Academy.

Aanstaande zaterdag spelen de Rotterdammers een oefenwedstrijd tegen het Belgische KV Oostende, waarna de selectie op maandag naar Lagos vliegt. In Portugal oefent Feyenoord tegen Ligue 1-clubs RC Strasbourg en Stade Rennes. Eind december speelt de club nog twee oefenwedstrijden in Nederland, tegen Go Ahead Eagles en FC Emmen. De koploper van de Eredivisie speelt op zondag 8 januari de eerste competitiewedstrijd, uit bij FC Utrecht.