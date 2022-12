Lof voor Van Gaal: ‘De echte potentie van Nederland hebben we nog niet gezien’

Maandag, 5 december 2022 om 15:46 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:49

Arsène Wenger heeft in Qatar respectvolle woorden gesproken richting Louis van Gaal. De speelwijze van Oranje werd in de Nederlandse media nog weleens bestempeld als ‘conservatief’ en ‘saai’, maar daar wil de Franse oud-trainer niks van weten. Hij denkt zelfs dat de wereld de echte potentie van het Nederlands elftal nog niet heeft gezien.

Wenger sprak op een persmoment in Doha als lid van FIFA’s technische commissie onder andere over de Nederlandse WK-prestaties tot nu toe. Hij gaf toe dat het spel onder Van Gaal minder aanvallend is dan in het verleden. “Maar Nederland heeft nu dan ook drie topverdedigers centraal. Die moet je dan in hun kracht gebruiken. Ik wil Van Gaal niet bestempelen als een conservatieve coach”, zo klonk het. "De beste manier om de discussie in Nederland te stoppen, is door met de wereldbeker naar huis te gaan."

De oud-trainer van Arsenal sprak verder lovende woorden richting Van Gaal. “Wat hij in al die jaren heeft afgeleverd met zijn werk, daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Hij is wel een stuk voorzichtiger geworden met zijn elftal. Tot nu toe dan, ik weet niet of dat zo blijft. Nederland heeft historisch gezien altijd aanvallend voetbal gebracht op grote toernooien en met de belangrijkste clubs. In dit toernooi is het balbezit duidelijk wat minder dan we zijn gewend van een Nederlandse ploeg. Maar op dit moment werkt dat voor Nederland”, concludeert Wenger.

Le Professeur denkt verder dat het Nederlands elftal nog veel beter kan. “De echte potentie van Nederland hebben we nog niet gezien. Louis weet wel wat zijn team kan, want hij heeft een enorme ervaring en dan voel je dat aan. Hij weet wat zijn spelers wel en niet kunnen. Toevallig dacht ik afgelopen zaterdagavond bij de wedstrijd: deze kerel (Van Gaal, red.) komt na een paar jaar terug in het vak en hij staat in een klap weer bij de laatste acht van de wereld met zijn team. Gewoon in de kwartfinale. Daar heb ik veel respect voor.”