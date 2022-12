Erik ten Hag wil toeslaan en heeft vervanger van David De Gea in het vizier

Maandag, 5 december 2022 om 15:30 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:38

Yann Sommer moet de nieuwe doelman van Manchester United worden. De Zwitsers international kan na dit seizoen transfervrij vertrekken bij Borussia Mönchengladbach en staat naar verluidt hoog op het verlanglijstje van Erik ten Hag. Op dit moment staat David de Gea nog onder de lat in Manchester, maar Ten Hag zou na de huidige voetbaljaargang liever een andere sluitpost zien.

BILD weet te melden dat Sommer op zoek is naar een nieuwe uitdaging en hij perfect zou passen bij de speelstijl die Ten Hag voor ogen heeft. De Gea is op Old Trafford al jaren de nummer één onder de lat, maar naar verluidt klikt het niet tussen hem en Ten Hag. Het contract van de Spanjaard bij the Red Devils loopt medio 2023 af en zodoende kan hij na dit seizoen transfervrij vertrekken.

De geboren Madrileen De Gea staat al sinds 1 juli 2011 onder contract in Manchester, dat hem destijds overnam van Atlético Madrid. Tot dusver speelde hij 507 wedstrijden voor de Engelse topclub. Liefst 174 keer behaalde hij een clean sheet. In 2013 werd hij Engels landskampioen en in het seizoen 2016/17 won hij met United de Europa League door een 2-0 overwinning op Ajax. Ook staan er een League Cup, drie Community Shields en één FA Cup op zijn palmares.

Sommer is voor zowel Borussia Mönchengladbach als Zwitserland de onbetwiste nummer één en zou opbouwend beter zijn dan De Gea. De Zwitser staat al sinds 2014 onder contract bij Die Fohlen en speelde tot dusver 272 officiële wedstrijden, waarin hij 72 keer de nul hield. Namens Zwitserland kwam hij tot 79 interlands en hield hij 31 keer zijn doel schoon. Sommer is ook op het WK in Qatar actief en neemt het dinsdagavond in de achtste finales op tegen Portugal