Uniboost: Marokko - Spanje. Kies beide teams scoren en pak 50x je inzet!

Maandag, 5 december 2022 om 20:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:16

Marokko is een van de sensaties op het WK in Qatar. De Leeuwen van de Atlas eindigden bovenaan in een groep met Kroatië, de WK-finalist van vier jaar geleden, en België. Met name de 0-2 zege op de Rode Duivels was indrukwekkend. Lukt het de uitblinkende Hakim Ziyech ook om titelfavoriet Spanje op de knieën te krijgen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de kraker in het Education City Stadium.

De drie Marokkanen met een Nederlandse tintje, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Ziyech, hebben een belangrijk aandeel in het succes van Marokko op het WK. Vooral Amrabat werd na de 1-2 overwinning op Canada overladen met complimenten. In die wedstrijd tekende Ziyech overigens met een fraaie lob voor een schitterend doelpunt in de openingsfase. Nu wacht opnieuw een zware test, want dinsdagavond volgt het gevecht met Spanje om een plaats in de kwartfinale van deze eindronde.

Spanje kende een waanzinnige start van de poulefase van het WK. Costa Rica werd met maar liefst 7-0 verslagen. Daarna kwam echter de klad er een beetje in bij het elftal van bondscoach Luis Enrique. Tegen Duitsland (1-1) werd nog een punt gepakt, maar de wereldkampioen van 2010 was enkele dagen later niet opgewassen tegen Japan (2-1). Met de hakken over de sloot werd door Spanje de achtste finale bereikt. Met Marokko staat een serieuze tegenstander voor de deur, dus de Spaanse ploeg is gewaarschuwd.

Spanje zal ongetwijfeld op de hoogte zijn van de uitstekende optredens van Ziyech op dit WK. De aanvallende middenvelder, die bij Chelsea op een zijspoor lijkt te zijn beland, wil niets liever dan zijn land naar de kwartfinale schieten. Bij de Spanjaarden wordt voor de doelpunten vooral gekeken naar Álvaro Morata, die op het WK al drie keer het net wist te vinden. De ontmoeting in de achtste finale begint dinsdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.

