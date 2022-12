Deal van 60 miljoen is dichtbij: Real Madrid akkoord met anti-Haaland-clausule

Maandag, 5 december 2022 om 14:33 • Mart van Mourik

Real Madrid is een stap dichter bij een akkoord over Endrick, zo schrijft Marca maandagmiddag. Het aantrekken van de zestienjarige centrumspits van Palmeiras geldt als topprioriteit voor de Koninklijke, die bereid zou zijn liefst zestig miljoen euro te betalen voor de Braziliaan. De meest verkochte sportkrant van Spanje schrijft dat Real Madrid bereid is om Erling Braut Haaland te vergeten als Endrick daadwerkelijk naar de Spaanse hoofdstad komt.

Half oktober schreef Marca al dat verwacht werd dat Endrick niet lang in Brazilië zou blijven, want de Europese elite aast nadrukkelijk op zijn handtekening. De aanvaller heeft bij Palmeiras een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro, maar de Braziliaanse club denkt volgens de sportkrant aan een transfersom van veertig miljoen euro. Paris Saint-Germain bracht een bod uit van twintig miljoen euro, ver verwijderd van de vraagprijs. Ook Barcelona toonde interesse, maar Real staat er volgens de Madrileense krant het best voor.

De zaakwaarnemers van het toptalent gaven onlangs nog aan de beslissing over de toekomst van Endrick voorlopig te willen uitstellen, maar nu lijkt Real Madrid een stap dichter bij een akkoord te zijn. Een cruciale eis van het management van de spits is dat Haaland niet in dezelfde ploeg mag spelen als Endrick. Real Madrid, die de Noorse spits volgens diverse Spaanse media hoog op het verlanglijstje heeft (gehad), zou nu hebben toegezegd akkoord te gaan met de ‘anti-Haaland-clausule’.

Real Madrid heeft al een strategie uitgestippeld om Endrick te overtuigen van een overstap naar Santiago Bernabéu, zoals dat de afgelopen jaren ook lukte met zijn landgenoten Vinícius Júnior en Rodrygo. "Er is nog geen overeenstemming, maar Real is zeer dicht bij de speler en zijn entourage komen te staan", schreef Marca in oktober. Endrick kan overigens pas in juni 2024 de oversteek naar Europa maken, dan wordt hij achttien.