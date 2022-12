‘Mijn eerste indruk van Ten Hag was vreemd: iedereen weet welke tic hij heeft’

Maandag, 5 december 2022 om 14:35 • Justus Dingemanse • Laatste update: 14:42

Yassin Ayoub spreekt met veel lof over zijn voormalig trainer Erik ten Hag. Te gast als analyticus in het programma Leeuwen van Voetbalzone vertelde de middenvelder van Excelsior direct na afloop van het gewonnen duel van Oranje met de Verenigde Staten (3-1) hoe het was om samen te werken met de huidige manager van Manchester United. “Hij is echt een man naar mijn hart. Eerlijk is eerlijk”, zegt hij over Ten Hag, waarmee hij tussen 2015 en 2017 samenwerkte bij FC Utrecht. Het duurde echter wel even voor hij gewend was aan de oefenmeester.

“Ik heb nog tot op de dag van vandaag contact met hem. Hij belde me laatst toen ik nog in Griekenland zat. Ik zag Erik ten Hag staan, dus ik dacht: ga ik naar Manchester United? Ik ben beschikbaar”, lacht de 28-jarige Ayoub. “Hij belde me uiteindelijk om te vragen hoe het me ging en hoe het met mijn familie ging. Hij is echt een man naar mijn hart.” De komst van de oefenmeester was wel even wennen voor de inmiddels 28-jarige middenvelder: “Iedereen heeft altijd bepaalde vooroordelen. Ik zat toen al een paar jaar bij FC Utrecht en dat was echt mijn comfortzone. Toen hij binnenkwam dacht ik: wie is deze gek? Uiteindelijk heb ik hem leren kennen als persoon en heb ik echt liefde voor hem gekregen. Hoe vaak gebeurt het nou dat een oud-trainer je opbelt om te vragen hoe het gaat? Nooit!”

De eerste indruk die Ayoub van Ten Hag kreeg was naar zijn zeggen ‘een beetje vreemd’. De middenvelder vertelt dat hij bij de eerste training zijn lach niet kon inhouden. “Iedereen weet welke tic hij heeft. Hij komt de kleedkamer in en hij begint te praten: ‘We gaan er een mooi seizoen van maken jongens hè, hè, hè, hè.’ Ik draaide me om en moest echt mijn lach inhouden. Ik wist echt even niet hoe ik moest reageren.”

Ook vertelde Ayoub over de trainingen van Erik ten Hag, die volgens hem eindeloos duurden. “Als speler word je daar zo moe van. Het duurde allemaal zó lang. Bal niet goed? Nog een keer. Elf tegen elf. Nog een keer. Maar na drie maanden liep alles zó vlot. Dan keek je hem aan en dacht je: jij weet wel echt waar je mee bezig bent. Je zag echt een stijgende lijn en dat vind ik mooi”, besluit Ayoub.