Alfred Schreuder voert de druk verder op: ‘Wij vinden dat hij moet bijtekenen’

Maandag, 5 december 2022 om 14:25 • Jordi Tomasowa

Ajax en Alfred Schreuder voeren de druk bij Sontje Hansen om zijn contract te verlengen verder op. De Amsterdammers namen de twintigjarige aanvaller niet mee op trainingskamp in het zuiden van Spanje, nadat de contractbesprekingen niet tot een akkoord leidden. Schreuder hoopt echter nog altijd dat Hansen uiteindelijk zijn contract verlengt.

Hansen mag per 1 januari het gesprek aan met andere clubs, die hem in de zomer transfervrij zouden kunnen inlijven. Ajax is al een half jaar tevergeefs met het talent in gesprek over de verlenging van zijn aflopende contract. Volgens Voetbal International staat Hansen inmiddels in de nadrukkelijke belangstelling van meerdere Eredivisie-clubs. Schreuder gaat tegenover het blad in op het thuislaten van de aanvaller voor het trainingskamp in Marbella. 'Wij vinden dat hij moet bijtekenen bij Ajax. Daar is ook de keuze op gemaakt om hem niet mee te nemen. De club moet leidend zijn, niet de spelers.”

“Dat is ook de les die in de voorbije jaren is geleerd met aflopende contracten van talenten”, vervolgt Schreuder. “Ik vind het overigens ook onbegrijpelijk dat het bij jonge talenten, die nog alles moeten laten zien in het eerste elftal, zo lang duurt voordat je een nieuw contract bij Ajax tekent. De trainer van de Amsterdammers doelt met de geleerde les onder meer op Brian Brobbey. De spits vertrok anderhalf jaar geleden transfervrij naar RB Leipzig, maar keerde afgelopen zomer voor circa zestien miljoen euro terug in de Johan Cruijff ArenA.

De vraag is of Hansen zijn aflopende contract in de komende maanden alsnog gaat verlengen. Hij werd door Ajax tien jaar geleden opgenomen in de jeugdopleiding en gold lange tijd als een van de grotere talenten van De Toekomst. Toch wacht de rechtsbuiten na slechts twee optredens in de hoofdmacht nog op zijn definitieve doorbraak. Hansen is bezig aan zijn derde volledige seizoen bij Jong Ajax. In de Keuken Kampioen Divisie staat de aanvaller op 74 wedstrijden, waarin hij dertien goals en dertien assists produceerde. Dit seizoen staat de teller op vier goals en drie assists in dertien competitieduels.