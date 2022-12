‘Blind straalt weinig uit wat een voetballer populair maakt bij tietenmannen'

Maandag, 5 december 2022 om 13:31 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:38

Henk Spaan breekt in Het Parool een lans voor Daley Blind. De columnist denkt dat de verdediger in Nederland harder wordt aangepakt dan andere internationals en vindt dat oneerlijk. Spaan stelt dat Blind statistisch gezien beter speelde dan Denzel Dumfries, maar het was de rechtsback van Internazionale die de meeste lof kreeg. In zijn column voor de Amsterdamse krant geeft Spaan Blind het rapportcijfer 8+ en vraagt hij zich verder af waarom de Ajax-verdediger altijd de meeste kritiek lijkt te krijgen.

Met twee assist en een doelpunt was Dumfries afgelopen zaterdag de gevierde man bij de 3-1 winst van Oranje op de Verenigde Staten. Hij was dus bij alle Nederlandse doelpunten betrokken. De Rotterdammer was pas de derde Nederlander die daarin slaagde in een WK-duel, na Johan Cruijff en Rob Rensenbrink. Toch vond Spaan dat Blind beter speelde dan Dumfries en hij haalt er cijfers bij om dat kracht bij te zetten.

“Enige verbazingwekkende cijfers van Blind en Dumfries. Aantal duels: Blind 13, Dumfries 8. Gewonnen duels: Blind 9, Dumfries 3. Balveroveringen: Blind 8, Dumfries 5. Balverlies: Blind 10, Dumfries 28. Statistisch gezien speelde Blind beter dan Dumfries”, zo schreef hij. “Toch blijft het opgeheven buitenspel na twee minuten aan hem (Blind, red.) kleven. Nemen we Blind meer kwalijk dan andere spelers? Ik denk het wel”, concludeert Spaan.

De columnist haalt ter vergelijking een voorbeeld van Memphis Depay aan. “Depay verloor ver in de tweede helft twee ballen met als gevolg een tegendoelpunt plus een levensgevaarlijke situatie waarmee de Amerikaan (Haji Wright, red.) niet kon omgaan omdat hij niet kan voetballen. Het is niet zo gek dat Blind zich ergert aan kritiek op hem die vaak niet terecht is, zie boven. Vermoedelijk straalt hij weinig uit wat een voetballer populair maakt bij tietenmannen en sommige analisten. Bovendien is hij intelligenter dan de meesten. Dat stoort tietenmannen en sommige analisten ook”, stelt Spaan.

Blind speelde tegen de Verenigde Staten zijn 97ste interland en maakte daarin zijn tweede doelpunt namens Nederland. Op 6 februari 2013, in de vriendschappelijke interland tegen Italië (1-1), speelde hij zij eerste interland. De toenmalige bondscoach was Louis van Gaal. Dankzij dit debuut was Blind de achtste Oranje-international in de geschiedenis wiens vader (Danny, red.) ook in het Nederlands elftal speelde.