Voormalig testspeler Anderlecht (17) overlijdt na hartaanval tijdens wedstrijd

Maandag, 5 december 2022 om 12:26 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:28

Het Kosovaarse talent Erion Kajtazi is afgelopen zaterdag plotseling overleden. De zeventienjarige middenvelder kreeg tijdens een wedstrijd tussen zijn club Trepça '89 en A&N een hartaanval. Dit is door zijn club en de Kosovaarse voetbalfederatie bekendgemaakt. Afgelopen september liep Kajtazi nog stage bij Anderlecht.

Kajtazi, die onlangs nog zijn zeventiende verjaardag vierde, kreeg tijdens de wedstrijd een hartaanval op het terrein van Trepça '89 in Mitrovicë, een stad in Kosovo. De medische staf van beide teams schoten snel te hulp en deden er alles aan om hem te helpen. Uiteindelijk konden de medici hem niet reanimeren. Kajtazi werd vervolgens met spoed richting het ziekenhuis in de stad Prizren gebracht, ruim honderd kilometer verderop. Ook daar kon hij niet meer gered worden. De centrale middenvelder stond te boek als een groot talent. Hij kwam al acht keer uit voor Kosovo Onder 17 en stond in de belangstelling van verschillende Europese clubs. Zo liep hij afgelopen september nog stage bij Anderlecht.

Zijn club Trepça '89 plaatste naar aanleiding van Kajtazis overlijden een bericht op hun officiële Instagram-account. “Vandaag, op zeventienjarige leeftijd, heeft onze onvergetelijke Erion Kajtazi ons verlaten. We kunnen de woorden niet vinden om dit te beschrijven. Hij groeide bij ons op en speelde in alle leeftijdsgroepen. Eri, je zult voor altijd in onze gedachten zijn. Gewillig, glimlachend, dicht bij alle vrienden en onze club. We zullen je altijd blijven herinneren en we zullen je nooit vergeten”, zo luidde de tekst.