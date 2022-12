Mbappé krijgt flinke veeg uit de pan: ‘Het spijt me, maar je gaat gewoon zitten’

Maandag, 5 december 2022 om 11:54 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:57

De analisten van WK Praat hebben maar weinig begrip voor de tijdelijke mediaboycot van Kylian Mbappé. De steraanvaller van het Franse nationale team zei daar zondag bewust voor gekozen te hebben om zich volledig te kunnen focussen op het WK. Ook als de boycot te maken zou hebben met eventuele kritische vragen over het land Qatar, vinden de analisten die niet goed te praten. "Er zijn toch zat sterren die betaald worden door dubieuze regimes?"

Mbappé verscheen zondag na het gewonnen duel met Polen (3-1) voor het eerst dit toernooi op een persconferentie. Dat is verplicht wanneer een speler tot Man van de Wedstrijd wordt verkozen, zoals hem drie keer overkwam. Het feit dat Mbappé de eerste twee keer oversloeg, kwam de Franse bond naar verluidt op een totale boete van 10.200 euro te staan. "Ik heb gezegd dat ik die zelf betaal", verklaarde de topschutter in dat verband.

Hij gaf als uitleg 'zich honderd procent te willen focussen op zijn prestaties', maar vermoedens van andere motieven doken op in binnen- en buitenlandse media. Mbappé zou namelijk niet over het Qatarese regime willen praten, dat indirect zijn salaris betaalt bij Paris Saint-Germain. Vincent Schildkamp kaart het gerucht aan bij WK Praat.

"Mbappé wilde natuurlijk niet praten over het regime in Qatar, die hem ook privé nog betalen. Maar het is de grote ster van het WK, misschien wel het uithangbord, en hij praat niet met de media", zegt Schildkamp. Tafelgenoot Arnold Bruggink vindt dat niet kunnen. "Het hoort niet. Het is namelijk ook een van jouw taken als wereldster. Zo bedien je namelijk je fans. Dit is ook jouw podium om je verhaal te doen. Daar hoeft hij van mij echt niet over allerlei andere dingen te praten, maar je wil natuurlijk ook zo'n speler zien en horen. Het is ook een jeugdheld voor heel veel mensen en kinderen."

Geen excuus

Ook Kees Kwakman en Marciano scharen zich achter Bruggink. "Hij had toch met de Franse bond en zijn management kunnen afspreken: oké, ik ga het er één keer over hebben aan het begin van het toernooi? Dan kan hij daarna zeggen: 'Nee, ik heb het erover gehad'", oppert eerstgenoemde. Vink haalt een anekdote over Lionel Messi aan. "Er zijn toch zat grote sterren die betaald worden door dubieuze regimes? Van Messi las ik een verhaal dat er journalisten aan het wachten waren tot twee uur 's nachts, en dat het de bedoeling was dat hij nog langs zou komen voor een paar vragen. Toen ze uiteindelijk dachten dat hij niet meer zou komen, stond Messi daar ineens om antwoorden te geven. Hij nam echt uitgebreid de tijd om mensen nog van antwoorden te voorzien, terwijl de rest van het team allang naar het hotel was", aldus Vink.

"Dat soort plichtplegingen horen er gewoon bij", concludeert hij, met direct daarachteraan: "Dus als jij Mbappé bent: het spijt me, maar je gaat gewoon zitten." Mbappé lijkt de rest van dit toernooi in ieder geval wél achter de microfoon plaats te zullen nemen. Hoe vaak dat nog kan is maar de vraag: zaterdag kruisen de Fransen de degens met Engeland in de kwartfinale. Mbappé, de huidig topscorer van het toernooi, kan in dat duel zijn doelpuntentotaal opvijzelen naar meer dan vijf.