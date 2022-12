UniBoost: Een odd van 50.00 voor een zege van Oranje op Argentinië!

Maandag, 5 december 2022 om 11:49

Het Nederlands elftal wacht vrijdagavond in de kwartfinales van het WK in Qatar een ontmoeting met Argentinië. Oranje was in de achtste finales met 3-1 te sterk voor de Verenigde Staten, terwijl Argentinië mede dankzij Lionel Messi een stunt van Australië (2-1) voorkwam. Voor dit WK-duel heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een zege van Oranje.. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze kraker.

Oranje legde de VS over de knie met ‘provocerende pressing’, zoals bondscoach Louis van Gaal het zelf noemde. Nederland leunde vooral achterover, dwong Team USA tot het dribbelen door het centrum, hetgeen resulteerde in balverlies. Met name via Denzel Dumfries, die goed was voor twee assists en een goal, wist Oranje razendsnel te counteren. Van Gaal zal tegen Argentinië dezelfde tactiek willen hanteren, maar het lijkt zeer reëel dat la Albiceleste zich aan gaat passen en vrijdag in een vijfmansverdediging aantreedt.

Denk jij dat Oranje wint van Argentinië? Profiteer van de UniBoost!

Argentinië kwam in de achtste finales tegen Australië niet goed voor de dag. Uiteindelijk waren het Messi, die zijn eerste goal in de knock-outfase van een WK maakte, en Julián Álvarez die het verschil voor de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni maakten. Namens Australië deed voormalig Spartaan Craig Goodwin wat terug met een van richting veranderd schot, maar verder kwamen de verdienstelijk spelende Socceroos niet. Ángel di María moest de achtste finale vanwege hamstringklachten nog aan zich voorbij laten gaan. Volgens TyC Sports kan de vleugelaanvaller tegen Oranje zijn rentree maken. Of dat ook vanaf de aftrap is, is nog afwachten.

Zie jij Argentinië Oranje in reguliere speeltijd verslaan? Dit is te spelen tegen een odd van 2.23!

Met zijn derde treffer op dit WK wees Messi Argentinië de weg tegen Australië. Bij Oranje is Cody Gakpo tot nog toe de grote man. De aanvaller kwam in alle groepsduels één keer tot scoren. Tegen de VS bleef hij droog staan, maar gezien zijn uitstekende vorm is hij de speler aan Nederlandse zijde om tijdens de kraker van vrijdagavond in de gaten te houden.

Denk jij dat Gakpo of Messi in de kwartfinale weet te scoren? Bekijk de quoteringen!

UniBoost: odd van 50.00 voor een zege van Oranje op Argentinië!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+