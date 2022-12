De groeibriljant van AS Roma die een oproep voor het WK links liet liggen

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar het negentienjarige talent Cristian Volpato, die indruk maakt bij AS Roma, maar recent een oproep van Australië voor het WK in Qatar weigerde.

Op het WK in Qatar hebben in de afgelopen twee weken al de nodige verrassingen plaatsgevonden. Dat Australië zich onder bondscoach Graham Arnold voor de tweede keer in de geschiedenis wist te plaatsen voor de achtste finales van een WK viel hier ook onder. De selectie van Australië herbergt weinig grote namen. Middenvelder Aaron Mooy, die momenteel onder contract staat bij Celtic en eerder uitkwam voor Huddersfield Town en Brighton & Hove Albion is voor velen de meest bekende speler.

Volpato speelde tot nog toe acht jeugdinterlands voor Italië.

Als het anders was gelopen, had Arnold op het WK in Qatar met Australië de beschikking gehad over een van de meest veelbelovende talenten uit de Serie A en zat een stunt tegen Argentinië (2-1 verlies) er afgelopen zaterdag wellicht wel in. Cristian Volpato heeft als aanvallende middenvelder van AS Roma al de nodige indruk gemaakt in het Stadio Olimpico. De bondscoach van the Socceroos had graag de beschikking over hem gehad op het mondiale eindtoernooi, echter weigerde Volpato - die ook over een Italiaans paspoort beschikt - de uitverkiezing en koos hij ervoor om de beslissing over zijn interlandcarriere uit te stellen. Wat maakt de groeibriljant van AS Roma zo speciaal en waarom wilde Australië hem er zo graag bij hebben op het WK?

Volpato, wiens familie enkele generaties geleden vanuit Italië naar Australië verhuisde, werd geboren in Camperdown in een buitenwijk van Sydney. Hij begon op jonge leeftijd met voetbal en sloot zich aan bij de AC Milan Soccer School in Sydney, die werd geleid door Andrea Icardi, voormalig middenvelder van voormalig i Rossoneri. Van daaruit werd hij lid bij de semi-professionele vereniging Sydney United 58, waarna hij toetrad tot de jeugdopleiding Sydney FC. Op dertienjarige leeftijd moest Volpato daar echter vertrekken. Stadsrivaal Western Sydney Wanderers was er vervolgens als de kippen bij om hem op te pikken. Zijn talent werd desondanks pas in 2019 opgemerkt door mensen buiten Australië, toen hij met de Wanderers deelnam aan een Maleisisch jeugdtoernooi. Roma was een van de tegenstanders op dat toernooi en Volpato maakte een hattrick tegen i Giallorossi, waardoor scout Morgan De Sanctis erop aandrong dat de jongen en zijn familie naar de Italiaanse hoofdstad zouden reizen voor een proefperiode.

Volpato vertrok in januari 2020 naar Rome voor een stage en maakte zoveel indruk dat hij een driejarig contract afdwong. Hij begon bij bij de Onder 17, maar pas toen hij in het seizoen 2021/22 bij de Onder 23 kwam, begon men in Italië oog te krijgen voor zijn talent. Hij was als aanvallende middenvelder goed voor elf doelpunten in 28 wedstrijden, waarmee hij de aandacht trok van José Mourinho. De Portugese oefenmeester is niet bang om jongeren een kans te geven sinds hij de scepter zwaait in het Stadio Olimpico en liet Volpato in december 2021 kort voor tijd invallen tegen Internazionale.

? VOLPATO ? ?? Delivering at the very end - and earning a hug from Jose! ????#VeronaRoma pic.twitter.com/ti6akotwVS — AS Roma English (@ASRomaEN) November 1, 2022

Zijn tweede optreden in het eerste elftal liet nog 2,5 maand op zich wachten, maar toen dat gebeurde, maakte Volpato het vertrouwen waar: hij noteerde zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal toen Roma zich na een 2-0 achterstand terugvocht naar een gelijkspel tegen Verona. Volpato, die op 15 november zijn negentiende verjaardag vierde, speelde sinds die remise tegen Verona nog slechts acht keer in het eerste elftal, maar was tegen dezelfde tegenstander eind oktober verantwoordelijk voor een goal en een assist bij een 1-3 zege. Het was de laatste overwinning van de Romeinen voor de WK-onderbreking.

Dankzij zijn dubbele nationaliteit kon Volpato meerdere jeugdinterlands voor Italië spelen. Toen Australië echter de definitieve WK-selectie moest samenstellen, wilde bondscoach Arnold Volpato maar al graag meenemen naar Qatar. Hij belde Volpato drie keer in een poging hem te overtuigen, maar de jongeling koos ervoor geen deel uit te maken van de 26-koppige selectie en speelde vorige maand zijn eerste (oefen)interland namens Italië Onder 21. "Ik heb veel speculaties gezien over beslissing die ik over mijn interlandcarrière zou hebben genomen: de waarheid is dat ik nog maar aan het begin van mijn professionele carrière sta en dat ik me volledig richt op het voortzetten van dat proces bij Roma", schreef Volpato in een bericht op Instagram. "Als ik in dit vroege stadium een beslissing over mijn interlandcarrière had moeten nemen, zou dat overhaast zijn. Er zal genoeg tijd zijn om de beslissing te nemen die voor mij goed voelt, maar op dit moment weet ik dat mijn focus moet liggen op elke dag hard blijven werken om mezelf te blijven verbeteren als speler.”

Sterke punten

Met zijn 1,87 meter is Volpato lang voor een moderne aanvallende middenvelder, maar hij is nog steeds een elegante dribbelaar die veel vertrouwen uitstraalt in de één-tegen-één duels. Hij is behendig, terwijl hij dreigend kan zijn met zijn passing en schoten wanneer hij in balbezit komt rondom het zestienmetergebied van de tegenstander. Die eigenschappen vielen Mourinho op, evenals zijn gedrag buiten het veld.

"Mourinho was niet alleen onder de indruk van Polvato’s kwaliteiten, maar ook van zijn karakter," vertelt Giovanni Demontis, van het zaakwaarnemersbureau CT10 dat Volpato vertegenwoordigt, tegenover GOAL. "We hebben het over een jongen met persoonlijkheid, die om de bal vraagt en zich niet verstopt op het veld. “Mourinho ontfermt zich over Cristian als een soort vader en is lovend, maar hij stimuleerde hem ook om sommige aspecten op en naast het veld te verbeteren. Polvato stelt de gekregen feedback op prijs en probeert die elke wedstrijd mee te nemen."

Volpato trefzeker namens AS Roma tegen Verona.

In tegenstelling tot veel tieners die op jonge leeftijd in het profvoetbal doorbreken, ontbreekt het Volpato niet aan fysieke kracht. Er zijn andere aspecten in zijn spel die duidelijk maken dat hij ervaring mist. Hij moet betere beslissingen leren nemen op aanvallend gebied, en probeert regelmatig verdedigers in de luren te leggen met een individuele actie, terwijl hij beter een medespeler aan kan spelen. Daarnaast zal hij er op gebrand zijn om vaker trefzeker te zijn naarmate hij ouder wordt.

Elke speler die uitblinkt in het nummer 10-shirt van AS Roma, zoals Volpato deed in de jeugd van de club, zal worden vergeleken met Totti. Volpato heeft echter een sterkere band met de clublegende van Roma dan de meesten. Het tienertalent maakte zoveel indruk op Totti dat hij erop aandrong dat hij de zaakwaarnemer van Volpato werd. “Totti zag hem spelen, ging naar zijn moeder en zei: 'Jouw zoon doet me denken aan hoe ik vroeger speelde, ik wil zijn zaakwaarnemer worden'", vertelde Volpato's voormalige trainer Tony Basha aan Sporting News. Er zijn duidelijk enkele overeenkomsten tussen de twee. Beiden zijn het lange en elegante voetballers met veel zelfvertrouwen. Volpato heeft met zijn prestaties tot nu toe al vele supporters van AS Roma aan Totti doen denken.

Of Volpato uiteindelijk zal kunnen tippen aan een van de meest legendarische spelers uit de Serie A valt nog te bezien, maar zijn potentieel is overduidelijk. Hij tekende in oktober een nieuw contract dat hem tot de zomer van 2026 bij Roma houdt. Volpato maakte in elk van de laatste vier competitieduels van de club voor de WK-onderbreking zijn opwachting. Er wordt verwacht dat hij in de tweede helft van het seizoen een vaste waarde in het elftal van José Mourinho zal zijn. Sassuolo is meer dan eens met hem in verband gebracht, al zou het waarschijnlijk alleen om een uitleenbeurt gaan, mocht het tot een eventuele overstap komen.

Wat Volpato's interlandcarriere betreft, blijkt uit het links laten liggen van de WK-oproep van Australië dat hij een plaats wil veroveren in het Italiaanse elftal. Roberto Mancini heeft la Squadra Azzurra de afgelopen maanden al flink verjongd. Fans van Australië zullen hopen dat hij in de toekomst voor zijn geboorteland kiest, maar hoe dan ook is Volpato een naam om de komende jaren in de gaten te houden.