Scaloni krijgt flinke meevaller uit ziekenboeg richting kraker met Oranje

Maandag, 5 december 2022 om 10:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:06

Ángel Di María is fit genoeg om tijdens de kwartfinale van het WK tegen Oranje in actie te komen, zo meldt TyC Sports. De 34-jarige vleugelaanvaller moest de achtste finale tegen Australië (2-1 winst) winst nog aan zich voorbij laten gaan vanwege hamstringklachten. Vrijdag wordt de knoop doorgehakt of hij in de basis kan starten.

Bondscoach Lionel Scaloni gaf in aanloop naar het treffen met Australië al aan dat er een vraagteken achter de naam van Di María stond. De 127-voudig international van Argentinië viel in het gewonnen groepsduel met Polen (0-2) uit met hamstringklachten en bleek uiteindelijk niet fit genoeg om in de achtste finales te spelen tegen the Socceroos.

Di María heeft de training van la Albiceleste echter inmiddels weer hervat. Vrijdag wordt bekeken of hij direct zijn rentree in de basis kan maken of toch vanaf de bank begint. De aanvaller kampte voor de WK-onderbreking ook al met een hamstringblessure bij zijn club Juventus. Mede daardoor kwam hij dit seizoen slechts tot zeven Serie A-duels.

Tegen Australië werd Di María in de basiself vervangen door Alejandro 'Papu' Gómez. De aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller moest de strijd in de 50ste minuut echter staken vanwege een verstuikte enkel en werd vervangen door Lisandro Martínez. Gomez liet na de winst op Australië tegenover TyC Sports weten dat zijn blessure meevalt, waardoor de kraker tegen Oranje van aankomende vrijdag ook voor hem niet in gevaar komt.