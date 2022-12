Roep om andere formatie én wisselingen bij Oranje: ‘Zet Timber op 6'

Maandag, 5 december 2022 om 09:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:27

Piet de Visser is geen fan van het 5-3-2-systeem van bondscoach Louis van Gaal. De 88-jarige meesterscout is van mening dat Oranje beter tot zijn recht komt in een andere formatie. Daarnaast pleit De Visser voor enkele wijzigingen in de basiself van het Nederlands elftal.

Oranje versloeg de Verenigde Staten (3-1) in de achtste finales van het WK in Qatar volgens Van Gaal met ‘provocerende pressing’. De Visser wordt echter niet warm van de gehanteerde tactiek. “Louis van Gaal zegt dat hij schaakt. Ik vind: voetbal is geen schaakspel”, zegt de scout tegenover Voetbal International. “Nu laten we de tegenstander komen en fouten maken en dan slaan we toe. Het is effectief, we winnen. Maar om te zeggen dat ik er enthousiast van word? In mijn ogen komt de liefhebber er bekaaid vanaf.”

“Ondanks mijn bewondering voor Van Gaal, ben ik niet zo enthousiast over het systeem”, vervolgt De Visser, die van mening is dat Oranje beter uit de verf komt bij aanvallender voetbal en opteert daarom voor een 4-3-2-1-formatie. “Dan zouden ze ook hebben gewonnen van de relatief simpele tegenstanders die we hebben gehad. Maar goed, ik ben dan ook opgevoed met aanvallend voetbal. Kijk eens naar Japan, hoe die spelen. Vol op de aanval, met veel beweging. Daar geniet ik van.”

De Visser ziet in zijn favoriete 4-3-2-1-systeem voor Jurriën Timber een rol weggelegd als controlerende middenvelder. “Schuif Frenkie de Jong door naar voren en zet Timber op 6. Nu haalt De Jong de bal helemaal op bij Van Dijk. Je haalt zo bij beiden de kracht weg. Timber kan die positie ook opvullen, hij is sterk aan de bal. Op zijn plek kan De Ligt gaan spelen.” De meesterscout ruimt op het middenveld ook een plek in voor Berghuis, die tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Senegal nog in de basis begon, maar het tegen Ecuador en Qatar moest doen met een invalbeurt. Tegen de Verenigde Staten bleef hij zelfs negentig minuten op de bank. “Berghuis kan geweldig voetballen in balbezit. Ik snap ook niet dat hij ernaast zit.”