Johan Derksen: ‘Met hem in het centrum kun je nooit wereldkampioen worden’

Maandag, 5 december 2022 om 08:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:28

Johan Derksen acht de kans klein dat Engeland wereldkampioen wordt. De analyticus denkt namelijk dat de basisplaats van Harry Maguire the Three Lions parten speelt. Volgens Derksen is de 29-jarige centrumverdediger zonder meer de zwakste schakel bij de Engelsen, en is er eigenlijk geen enkele reden waarom hij zou moeten spelen. "Leg mij nu eens uit waarom dit de beste centrale verdediger van Engeland is."

De equipe van Gareth Southgate plaatste zich zondag probleemloos voor de kwartfinale met een 3-0 overwinning op Senegal Die kwam na afloop ter sprake bij De Oranjewinter. "Engeland heeft niet zo slecht gespeeld", begon Derksen, "maar je kan alleen maar tot de conclusie gekomen: met Harry Maguire in het centrum kun je nooit wereldkampioen worden. Bij Manchester United heeft Erik ten Hag hem eruit gezet, want als hij de bal heeft geeft hij hem structureel aan de tegenpartij. Hij is traag, hij is niet wendbaar; leg mij nu eens uit waarom dit de beste centrale verdediger van Engeland is."

Tafelgast Hélène Hendriks voegde zich bij Derksen. "Wat ik zo grappig vond – want daarom kwam de tegenstander natuurlijk tot kansen, omdat de verdediging elke keer de bal aan hen gaf – is dat hij een fout maakte en stond te kijken van: wat doe jij?" Derksen vulde aan: "Engeland heeft best een aardig elftal, maar Harry Maguire is echt de zwakste schakel. Heel veel opbouw begint bij hem, dus er is geen opbouw", aldus de Snor.

Maguire is dit WK vooralsnog onomstreden onder Southgate. De mandekker stond in elke wedstrijd aan de aftrap naast John Stones, en werd alleen in het openingsduel met Iran (6-2 winst) voortijdig naar de kant gehaald. Eric Dier en Conor Coady zijn de alternatieven voor in het centrum. Naar alle waarschijnlijkheid verschijnt Maguire komende zaterdag 'gewoon' weer op het startformulier, wanneer Engeland de kraker van een kwartfinale tegen Frankrijk speelt.