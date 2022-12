Mühren: ‘Het spel van het Nederlands elftal is hem juist op het lijf geschreven’

Maandag, 5 december 2022 om 07:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:23

Nu de zondag voorbij is en de kranten weer op de matten verschijnen, druppelen er steeds meer beoordelingen van het Nederlands elftal binnen. Zo ook van oud-international Arnold Mühren, die het spel van Oranje tegen de Verenigde Staten namens De Telegraaf mocht beoordelen. Hoewel Denzel Dumfries het hoogste rapportcijfer krijgt (8), is er ook speciale aandacht voor collega-verdediger Nathan Aké. Die ontwikkelt zich in de luwte namelijk tot een van de sterkhouders van Oranje, vindt Mühren.

"Deze jongen doet echt weinig verkeerd in het hele toernooi", opent hij over de 27-jarige verdediger van Manchester City, die een 7,5 krijgt. "Net als Virgil van Dijk sterk in de lucht, en het is voor het elftal en de speelwijze een enorme winst dat hij achter Daley Blind speelt. Die stond tegen de Amerikanen verder naar voren en de ruimtes achter hem moet Nathan bespelen. Dat deed hij wederom voortreffelijk."

De krachttoer van Aké dit toernooi valt volgens Mühren deels toe te schrijven aan zijn ervaring in clubverband. De Hagenaar heeft namelijk al flink wat wedstrijden in een 5-3-2-systeem op zijn naam. "In zijn geval is het een voordeel dat hij bij Manchester City gewend is om met drie man achterin te spelen en met dezelfde aanvallende backs te opereren. Dus is het spel van Oranje bij hem juist op zijn lijf geschreven", oordeelt Mühren dan ook. Dit seizoen speelt City overigens 'gewoon' met vier verdedigers.

Aké is sinds Louis van Gaal na de WK-kwalificatie overstapte op een 5-3-2-formatie verzekerd van een basisplaats in Oranje. Doorgaans vormt hij een driemanscentrum met Virgil van Dijk en Jurriën Timber, geflankeerd door Daley Blind op links en Dumfries op rechts. Het meest voor de hand liggende alternatief voor Aké is Blind, die in zo'n geval naar het midden zou schuiven en op links vervangen zou worden door Tyrell Malacia. Dat is geen ondenkbaar scenario, aangezien Aké op scherp staat en bij een gele kaart tegen Argentinië de halve finale zou missen. Ook Frenkie de Jong moet daarvoor vrezen.