Mbappé verbreekt eindelijk mediastilte; L'Équipe weet verborgen motieven

Maandag, 5 december 2022 om 07:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:18

Kylian Mbappé heeft voor het eerst dit WK met de media gesproken. De steraanvaller van Frankrijk, die tegen Polen (3-1 winst) goed was voor alweer zijn vierde en vijfde goal van dit toernooi, wilde zich aanvankelijk volledig kunnen focussen op zijn spel, zo gaf hij zondag als uitleg. L'Équipe weet echter dat er meer aan de hand is.

Ondanks dat Olivier Giroud zich met de openingsgoal tegen Polen kroonde tot Frans topscorer aller tijden, ging het na afloop vooral over Mbappé. Voor de pas 23-jarige aanvaller waren het alweer zijn achtste en negende WK-goal in totaal. Na het laatste fluitsignaal verscheen de vedette voor het eerst dit toernooi op een persconferentie. "Ik weet dat veel mensen vragen waarom ik niet sprak. Voor alle journalisten, het is niets persoonlijks. Ik had gewoon de behoefte om mij te concentreren op het toernooi. Ik wil mij honderd procent focussen op mijn prestaties en geen energie verspillen aan iets anders", sprak hij daar.

Het betekent dat Mbappé, die dit WK in totaal drie keer tot Man van de Wedstrijd werd verkozen, twee keer bedankte voor het obligate post-match interview. Dat leverde de Franse bond een boete van naar verluidt 10.200 euro op. Die betaalt Mbappé echter met alle liefde, zo liet hij weten. "Ik heb begrepen dat de Franse bond een boete heeft gehad omdat ik niet bij de media verscheen en ik heb gezegd dat ik die zelf betaal. Het zou niet juist zijn als de bond dat voor mij gaat betalen", aldus de Parijzenaar.

L'Équipe weet echter dat er meer aan de mediastilte van Mbappé ten grondslag ligt. Zo zou het kroonjuweel van Paris Saint-Germain niet willen adverteren voor Budweiser, het biermerk dat geschonken wordt tijdens het WK. Ook zou het een manier zijn om eventuele kritische vragen over Qatar te omzeilen, aangezien de oliestaat Mbappés astronomische salaris in Frankrijk betaalt. In ieder geval lijkt de mediastilte door te werken in Mbappés prestaties voor les Bleus. Hij speelde met zijn goals en assists een cruciale rol in het bereiken van de kwartfinale, waarin Frankrijk het opneemt tegen Engeland.