Openhartige Dumfries sprak na groepsfase met psycholoog: ‘Het is soms zwaar’

Zondag, 4 december 2022 om 23:38 • Mart van Mourik

Denzel Dumfries heeft in een openhartig interview gesproken over de druk die rust op de schouders van een speler. De rechtsback vertelt, onder meer in gesprek met De Telegraaf dat hij na de groepsfase op het WK in Qatar een ‘hulplijn’ inschakelde: een sportpsycholoog. “Ik heb de juiste mensen om me heen die me helpen”, maakt Dumfries kenbaar.

Dumfries kende een moeizame start op het WK. Waar hij in de groepswedstrijden nauwelijks in het spelbeeld van Oranje voorkwam, vervulde hij in de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) plotseling een absolute heldenrol met twee assists en een doelpunt. De kritiek op hem en het Nederlands elftal in de groepsfase ‘vrat’ aan hem, zo erkent de rechtsback in het interview met het dagblad.

“Ik ben blij dat ik me sportief heb kunnen revancheren”, zei Dumfries al direct na afloop in de catacomben van het Khalifa International Stadium. “Ik kan je wel vertellen dat de kritiek die je krijgt niet makkelijk is geweest. Je voelt dat je beter kunt dan je hebt laten zien in de groepsfase. Mentaal was het best wel zwaar om jezelf eroverheen te zetten.” Daags na de zege geeft de rechtsachter van Internazionale aan dat het mentale aspect cruciaal is in het topvoetbal.

“Ik heb de juiste mensen om me heen die me helpen. Met sportpsychologe Annemieke Zijerveld heb ik de afgelopen dagen contact gehad via Zoom. Die ken ik al sinds mijn tijd bij Sparta. Er zit misschien een beetje taboe op om daarover te praten. Het is niet altijd gemakkelijk om voetballer te zijn, het doet wel wat met je. Je wilt belangrijk zijn, je wilt het beste doen voor het team. Daarvoor is een bepaalde mentale weerbaarheid ook heel belangrijk.”

“Het is belangrijk om mentaal in orde te zijn”, vervolgt Dumfries. “Ik ben er eerlijk over dat het best moeilijk was. Maar goed, dan moet je de innerlijke rust vinden om terug te keren naar de basis. Daar helpt zij mij bij en daar ben ik dankbaar voor. Het is misschien moeilijk om er voor uit te komen, maar het is part of the game. Ik ben blij dat ik nu de innerlijke rust had om belangrijk te zijn voor het team. Het is een onderbelicht aspect. Wij zijn ook kwetsbaar. In dat opzicht denk ik dat je door er open voor te staan, anderen kunt stimuleren om hulp te zoeken als je die nodig hebt.”