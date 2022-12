Sterling moest voor de aftrap tegen Senegal onmiddellijk terug naar Londen

Zondag, 4 december 2022 om 23:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:25

Raheem Sterling heeft het WK tijdelijk verlaten. De 27-aanvaller van de Engelse nationale ploeg vloog voorafgaand aan de ontmoeting met Senegal vanuit Qatar terug naar Londen, waar zijn huis in het bijzijn van zijn vrouw en jonge kinderen is leeggeroofd. Het is vooralsnog onduidelijk hoe het nu met Sterling en zijn familie gaat.

Een uur voor de wedstrijd liet de Engelse voetbalbond al weten dat Sterling vanwege ‘familieomstandigheden’ niet mee zou doen in de achtste finale tegen Senegal en dat hij ook niet op de bank zou zitten. Er was op dat moment veel onduidelijk over de afwezigheid van Sterling. Tijdens de wedstrijd kwamen er steeds meer berichten bovendrijven van journalisten die stelden dat zijn familie werd aangevallen in Londen. Het nieuws wordt inmiddels in diverse Britse media bevestigd.

Horrible news about Raheem Sterling. His home was raided by armed invaders while his partner and young children were in the house on Saturday night. — Matt Lawton (@Lawton_Times) December 4, 2022

“Gewapende misdadigers hebben ingebroken in het huis van Raheem Sterling in Londen. Ze hebben een grote overval gepleegd. Uit de woning werd een groot aantal kostbaarheden, waaronder sieraden, weggenomen”, zo schreef de Jamaicaanse journalist Abka Fitz-Henley op Twitter. Naar verluidt werd het gezin van de voorhoedespeler zaterdagnacht aangevallen. Meerdere Britse media melden dat gewapende misdadigers in de nacht van zaterdag op zondag hebben ingebroken in zijn huis en een groot aantal kostbaarheden, waaronder sieraden, meegenomen hebben. Bijna alles van waarde zou meegenomen zijn uit de woning.

#BREAKING: Armed thugs have broken into the London house of England football star, Raheem Sterling, and carried out a major robbery, UK law enforcement sources have said.



A host of valuables including jewellery were reportedly taken from the house.#Exclusive pic.twitter.com/GOAuKFC744 — Abka Fitz-Henley (@AbkaFitzHenley) December 4, 2022

Bondscoach Gareth Southgate kon na afloop van de zege van Engeland nog niet zeggen of Sterling bij de kwartfinale tegen Frankrijk weer van de partij is. De aanvaller van Chelsea krijgt in ieder geval 'alle tijd' van de keuzeheer om bij zijn gezin te zijn. "Ik wil hem niet verder onder druk zetten. Soms is voetbal niet het meest belangrijke en komt familie eerst", zei Southgate.