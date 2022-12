Maduro legt haarfijn uit wat Van Gaal bedoelt met ‘provocerende pressing’

Zondag, 4 december 2022 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:20

Hedwiges Maduro heeft uitgebreid uitgelegd wat bondscoach Louis van Gaal met ‘provocerende pressing’ bedoelt. Na afloop van het gewonnen WK-duel met de Verenigde Staten (3-1) zei de keuzeheer dat die wijze van drukzetten doorslaggevend is voor het succes van Oranje, al legde hij niet precies uit wat hij daarmee bedoelde. Maduro, die in de laatste fase van zijn trainersopleiding zit, verheldert de tactiek van Van Gaal.

Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg de bondscoach na de zege van Oranje of het ‘achteroverleunen’ van Oranje gepland was. “Het was provocerende pressing”, verbeterde Van Gaal de journalist. “Dat had je kunnen zien. Ik heb met provocerende pressing gespeeld, ja. Dat deden we om ruimte te creëren achter die twee verdedigers (Tim Ream en Walker Zimmerman, red.). Daardoor hebben we ook gescoord, maar we hadden het veel beter kunnen uitvoeren.”

Cody Gakpo en Memphis Depay schermden de passlijn naar de backs af.

Wat Van Gaal precies bedoelde met provocerende pressing legde hij niet uit. Maduro komt daags na de zege alsnog met tekst en uitleg bij de NOS. “Het is een term die gebruikt wordt in het verdedigen en wij doen het eigenlijk heel goed bij Nederland. Het begint eigenlijk bij hoe Depay en Gakpo staan. Zij staan tussen de backs en centrale verdedigers in, terwijl ze dat centrale dus vrijlaten. Daardoor denkt de tegenstander dat er veel tijd is en er rustig opgebouwd kan worden, maar dan maakt Nederland een val: ze worden gedwongen door het midden te dribbelen, waar veel spelers van Oranje staan.”

De centrumverdediger worden gedwongen door het drukke midden te spelen.

“Provocerende pressing is dus eigenlijk een fout afdwingen bij de tegenstander”, vervolgt Maduro. “Van Gaal zei al: als de bal dan veroverd wordt, staan ze in de aanval direct één tegen één. Dat doet Nederland heel goed: het provoceren van de tegenstander. We waren alleen heel slordig aan de bal wanneer er aangevallen werd. Bij de tweede goal trapte de VS weer in de val. Pulisic werd onder druk gezet, waardoor we met Dumfries en Gakpo ontzettend snel konden omschakelen. We hadden toen drie raketten met ook Depay nog, en uit die aanval kwam de 2-0”, besluit Maduro.