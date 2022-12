Engeland rekent simpel af met Senegal en maakt zich op voor kraker

Zondag, 4 december 2022 om 21:52 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:03

Engeland heeft de kwartfinale van het WK gehaald. The Three Lions waren met 3-0 te sterk voor Senegal dankzij doelpunten van Jordan Henderson, Harry Kane en Bukayo Saka. Senegal kon delen van de eerste helft aardig mee met Engeland, maar na de openingstreffer was het Afrikaanse verzet gebroken. Door de overwinning neemt de ploeg van bondscoach Gareth Southgate het zaterdag in de kwartfinale op tegen Frankrijk, dat eerder op de dag afrekende met Polen (3-1).

Bij Engeland was er een plek in de basis voor Saka. De rechtsbuiten kreeg van Southgate de voorkeur boven Marcus Rashford. Verder wijzigde de keuzeheer niets. Raheem Sterling en Ben White ontbraken wel. Dat duo was er om privéredenen niet bij. Senegal-trainer Aliou Cissé moest het doen zonder de geschorste Idrissa Gueye. De middenvelder van Everton werd vervangen door Nampalys Mendy. Boulaye Dia, die eerder trefzeker was tegen Qatar, moest als enige spits voor de doelpunten zorgen.

Na een afwachtende openingsfase kreeg John Stones de eerste serieuze kans van de wedstrijd. De centrumverdediger leek uit een hoekschop vrij in te kunnen koppen, maar het leer kwam op zijn schouder terecht. Aan de andere kant werd Senegal gevaarlijk. Een scherpe voorzet van Krépin Diatta belandde voor de voeten van Dia, die over schoot. Even na een half uur spelen werd Dia weggestoken door Ismaïlia Sarr, waarna de spits zag hoe Jordan Pickford redding bracht. Aan de andere kant sloeg Engeland genadeloos toe.

Harry Kane had een fraaie steekpass in huis op Jude Bellingham. De middenvelder vond de meegelopen Henderson, die van dichtbij raak schoot: 1-0. Even later kreeg Kane de kans op de 2-0. Na goed voorbereidend werk van Saka schoot de spits echter over. Vlak voor rust had Kane zijn doelpunt wel te pakken. De uitstekend spelende Jude Bellingham bracht de bal bij Phil Foden, die op zijn beurt Kane vond. De aanvaller van Tottenham Hotspur had alle tijd en schoot de 2-0 overtuigend langs Édouard Mendy op het bord.

Cissé moest iets proberen te forceren en bracht na rust met Pape Matar Sarr, Bamba Dieng en Pape Gueye liefst drie invallers binnen de lijnen. Senegal probeerde het, maar kon Engeland nauwelijks onder druk zetten. Aan de andere kant probeerde Kane het met een schot, dat dit keer wel door Mendy kon worden gekeerd. De 3-0 viel luttele minuten later alsnog. Foden ontsnapte aan de linkerkant van het veld en zag hoe Saka volledig ongedekt voor het doel stond. De aanvaller van Arsenal had vervolgens geen moeite om Mendy te passeren: 3-0. Beide ploegen maakten in het restant van het tweede bedrijf weinig aanstalten meer om een treffer te maken. Tien minuten voor tijd drong Engeland even aan en was Kane op aangeven van Rashford dicht bij de 4-0, maar de spits van the Spurs kon zijn teen niet tegen de bal zetten.