Thomas Müller heeft tijd nodig om tot beslissing te komen: ‘Pijn zit diep’

Zondag, 4 december 2022 om 23:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:50

Thomas Müller heeft op Instagram gereageerd op de uitschakeling van Duitsland op het WK. De 33-jarige aanvaller van Bayern München had na afloop van de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Costa Rica een dankwoord in huis voor de fans. Zijn woorden leken te duiden op een afscheid bij de nationale ploeg, maar daar heeft de aanvaller het in zijn bericht op Instagram niet over. Wel geeft hij aan even tijd nodig te hebben om 'alles in perspectief' te zetten.

"De pijn zit enorm diep", zo begint Müller zijn bericht. "Dieper dan normaal. Het was een golf van emoties, anticipatie, ambitie, politiek, afwijzing, een vroege nederlaag, hoop en erkenning na de tweede wedstrijd", somt hij op. De ploeg van bondscoach Hansi Flick begon met een 1-2 nederlaag tegen Japan, waarna de Duitsers zich herstelden tegen Spanje (1-1). In de laatste groepswedstrijd bleek een overwinning niet genoeg om door te bekeren, omdat Japan won van Spanje (1-2). "We werden uitgeschakeld - de totale catastrofe."

Müller geeft aan dat er dit WK meer onduidelijkheden waren dan normaal. "Er waren veel tegenstrijdigheden. Dit WK is moeilijker te analyseren en het is lastig om concreet aan te wijzen wat er is gebeurd. Hoe moeten we deze prestaties en uitslagen evalueren? De grote vraag van het leven: wat is de reden? Ondanks alle ervaringen met grote successen en ook vernietigende nederlagen, zal ik dit keer wat tijd nodig hebben om alles in perspectief te kunnen zetten." Müller lijkt daarmee te hinten op het einde van zijn carrière in het nationale team, waarvoor hij tot op heden 121 keer uitkwam.

"Een groot dankwoord gaat uit naar iedereen die ons als team en mij persoonlijk heeft gesteund in de afgelopen weken. Zelfs in moeilijke momenten! Tot snel", sloot Müller af, die zijn absolute hoogtepunt bij Duitsland beleefde in 2014. Tijdens het WK in Brazilië werd Argentinië in de finale verslagen (1-0), nadat het gastland in de halve finale in het eigen Maracanã met 1-7 werd vernederd. Müller maakte in die wedstrijd de openingstreffer en leverde met zijn vijf goals over het hele toernooi een grote bijdrage aan de wereldtitel. In 2018 en dus ook in 2022 verliepen de mondiale eindtoernooien, met uitschakelingen in de groepsfase, desastreus.