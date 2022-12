Vrouwelijke fans overspoelen ‘sex symbol’ van het WK met huwelijksaanzoeken

Zondag, 4 december 2022 om 20:40 • Laatste update: 21:03

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cho Gue-Sung is op het WK 2022 uitgegroeid tot een absoluut sex symbol. De spits van Zuid-Korea kwam in de schijnwerpers te staan toen hij tweemaal scoorde in het verloren groepsduel met Ghana (2-3). Miljoenen Zuid-Koreaanse vrouwen waren diep onder de indruk van Cho Gue-Sung’s uitstraling, zo werd vooral duidelijk op sociale media. Binnen een week tijd schoot het volgersaantal op Instagram van de nummer 9 van 20.000 naar ruim 2,2 miljoen. Bovendien schrijven diverse internationale media dat hij zijn telefoon enkele dagen heeft moeten uitschakelen, omdat het aantal berichten en huwelijksverzoeken hem te veel afleidde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cho Gue-Sung in actie tegen Uruguay