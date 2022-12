Valentijn ziet ‘waanzinnige speler’: ‘Maar hij heeft geen uitzicht op speeltijd’

Zondag, 4 december 2022 om 19:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:46

Valentijn Driessen is lovend over Steven Berghuis. De middenvelder annex aanvaller stond zondag op het trainingsveld met de andere reserves na de gewonnen achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1). Berghuis maakt op Driessen veruit de beste indruk van alle wisselspelers en laat mooie dingen zien op de training. Het leidde tot dusver echter nog niet tot een vaste basisplaats. Bondscoach Louis van Gaal kiest de laatste wedstrijden voor Marten de Roon als controleur naast Frenkie de Jong.

Driessen zegt in de podcast Kick-Off te hebben genoten van de training zondag. "Het is altijd leuk om de reserves te zien", aldus de chef voetbal. "Je ziet nu steeds meer een verschil tussen de reserves en de basisspelers. De reserves hebben moeite om het niveau vast te houden en dat is logisch als je bijna geen wedstrijden speelt. De spitsen vallen op in negatieve zin. Luuk de Jong, Wout Weghorst en vooral Vincent Janssen. Daar word je niet echt warm of koud van. Daar denk je niet van dat ze het verschil gaan maken als het dadelijk noodzakelijk is als tegen Argentinië."

Berghuis valt juist in positieve zin op. De middenvelder annex aanvaller stond tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Senegal in de basis, maar moest het tegen Ecuador en Qatar doen met een invalbeurt. Tegen de Verenigde Staten bleef hij zelfs negentig minuten op de bank. "Echt een waanzinnig goede voetballer. Ik denk dat hij op dit moment het best in vorm is van alle internationals die hier nu zijn. Maar uitzicht op speeltijd heeft hij niet." Berghuis zou als controleur of als nummer 10 kunnen spelen. Die laatste rol is vooralsnog weggelegd voor Cody Gakpo en Davy Klaassen.

Mike Verweij rekent het Van Gaal aan dat hij een spits te veel heeft meegenomen en een buitenspeler te weinig. "Weghorst loopt er om een voorsprong te verdedigen en ballen weg te koppen", stelt de Oranje-watcher. "Luuk de Jong kan dat ook. En dan heb je Janssen nog. Die was in de eerste wedstrijd nodig omdat Depay niet kon spelen. Maar als je ziet dat je daar ook een andere speler voor mee had kunnen nemen en een veel creatievere buitenspeler had kunnen selecteren... Hij had Danjuma bijvoorbeeld mee kunnen nemen."