Woedende Tite ontkent aantijgingen over Jesus en geeft update over Neymar

Zondag, 4 december 2022 om 19:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:43

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft op een persconferentie woedend gereageerd op aantijgingen dat hij Gabriel Jesus geblesseerd liet spelen. De spits viel op het WK in het met 1-0 verloren groepsduel met Kameroen uit met een knieblessure. Al snel werd duidelijk dat hij niet meer in actie zou komen voor Brazilië op het WK en dat hij er drie maanden uit zou kunnen liggen. Van verhalen dat Jesus al een blessure had voor aanvang van de wedstrijd tegen Kameroen wil Tite echter niets weten.

"Die leugenaars, de haters, blijven leugens verspreiden", vertelde de keuzeheer. "Ga iets anders doen en stop met het fabriceren van leugens. We hebben verantwoordelijkheden en ethiek. Dat zou nooit gebeuren. Wij zijn ethisch. Het spijt ons zeer voor Gabriel, maar dit is nooit gebeurd", doelde Tite op het oproepen van de al mogelijk geblesseerde Jesus. De 25-jarige aanvaller sprak op sociale media een dankwoord uit voor alle steunbetuigingen die hij inmiddels heeft ontvangen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvaller ondergaat volgens het Braziliaanse Sportv zondag medische testen in Londen en zal dan te horen krijgen hoe lang hij daadwerkelijk moet toekijken. Indien wordt besloten dat een operatie de oplossing is, staat Jesus naar schatting drie maanden aan de kant. Het is een hard gelag voor Arsenal, dat sinds jaren weer een gooi lijkt te kunnen doen naar de titel in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta is lijstaanvoerder en staat, mede door vijf doelpunten van Jesus, liefst vijf punten voor op achtervolger Manchester City.

Neymar

Tite had ook reden tot lachen, want sterspeler Neymar lijkt klaar te zijn voor zijn rentree. De vleugelspeler van Paris Saint-Germain liep in de wedstrijd tegen Servië een enkelkwetsuur op en even leek het erop dat hij het restant van het WK zou moeten missen. "Hij zal vandaag trainen. Als alles goed gaat, zal hij spelen", vertelde de bondscoach echter. "Maar of hij gaat spelen hangt wel af van het oordeel van de medische staf. Ik speel het liefst met de sterkste elf, maar als trainer moet ik soms een risico nemen." Brazilië neemt het maandagavond op tegen Zuid-Korea voor een plek in de kwartfinale.