Ontketende Mbappé leidt Frankrijk naar kwartfinale; historische goal Giroud

Zondag, 4 december 2022 om 17:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:17

Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK. Les Bleus waren dankzij doelpunten van Olivier Giroud en Kylian Mbappé (tweemaal) met 3-1 te sterk voor Polen. Eerstgenoemde opende in de eerste helft de score en passeerde Thierry Henry daarmee op de eeuwige topscorerslijst van Frankrijk (52 om 51). Voor de pas 23-jarige Mbappé waren het alweer zijn achtste en negende WK-goal. Robert Lewandowski redde in blessuretijd de eer voor de Polen vanaf de stip. Voor Polen is het WK voorbij, voor Frankrijk wacht de kwartfinale tegen Engeland of Senegal.

Frankrijk begon zonder verrassingen aan het duel. Ten opzichte van de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Denemarken wijzigde bondscoach Didier Deschamps niets. Dat betekende onder meer dat Jules Koundé mocht beginnen op de rechtsbackpositie en dat Giroud de spits van dienst was. Bij Polen kreeg Feyenoorder Sebastian Szymanski een basisplaats. De middenvelder stond naast Piotr Zielinkski en achter Lewandowski. Voormalig Ajacied Arkadiusz Milik moest wederom op de bank beginnen.

Polen begon goed aan de wedstrijd en zette Frankrijk in de eerste vijf minuten vast. Toch werd de regerend wereldkampioen via enkele gevaarlijke voorzetten en een poging van Ousmane Dembélé dreigend. Na twintig minuten spelen rook Lewandowski zijn kans. De spits ontving de bal op een meter of 25 van het doel en zag zijn schot met links een meter naast vliegen. Frankrijk werd aan de andere kant zelf ook gevaarlijk. Antoine Griezmann gaf de bal mee aan Dembélé, die Giroud bij de tweede paal een ogenschijnlijk niet te missen kans gaf. De spits tikte echter naast en bovendien bleek dat hij in buitenspelpositie stond.

Polen bleef goed tegenstand bieden en werd dreigend via een scherpe voorzet van Matty Cash, die zag hoe zijn pass over de achterlijn vloog. Een fraaie actie van Mbappé dwong Wojciech Szczesny tot een redding in de korte hoek. Aan de andere kant had Polen op voorsprong moeten komen. Piotr Zielinski kreeg een vrije schietkans, maar stuitte op Hugo Lloris. In de rebound was Raphaël Varane van levensbelang door de rebound voor de lijn weg te werken. Die gemiste kans kwam Polen duur te staan. Mbappé had een fraaie steekpass in huis en zag Giroud met links afronden in de verre hoek: 1-0. Daarmee werd hij naast Frans topscorer aller tijden ook de oudste doelpuntenmaker in de knock-outfase van een WK sinds Roger Milla in 1990.

Boem! Het toetje van Kylian Mbappé. Zijn tweede van de avond en wat voor één! Nu ook de andere kruising gevonden en het staat 3-0.#wk2022 #frapol Kijk live mee: https://t.co/DL95Kpj711 pic.twitter.com/5wQNmT4q2T — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 4, 2022

Na rust deden beide ploegen het in eerste instantie rustig aan, maar na ongeveer tien minuten spelen werd Frankrijk dreigend via Mbappé. De vleugelspeler van Paris Saint-Germain trok naar binnen, haalde uit en zag hoe zijn van richting veranderde schot maar net naast vloog. De superster combineerde even later met Aurélien Tchouameni, maar zag zijn schot niet in de buurt van het doel komen. Bij Polen kwam Arek Milik in de ploeg in de hoop iets te forceren, maar Mbappé besliste het duel aan de andere kant met twee fenomenale momenten.

De aanvaller ontving de bal na een vlotte counteraanval van Dembélé en haalde vervolgens verwoestend uit in de korte hoek: 2-0. In blessuretijd bekroonde hij zijn wedstrijd met een bijzonder fraai schot in de verre kruising: 3-0. Polen kreeg in de blessuretijd de gelegenheid om iets terug te doen. Na een handsbal van Dayot Upamecano miste Lewandowski in eerste instantie een strafschop, maar omdat Lloris te vroeg van zijn lijn stapte mocht de spits van Barcelona het opnieuw proberen. De tweede keer faalde hij niet: 3-1.