FIFA-prominenten roemen Oranje en benoemen sleutel tot WK-succes

Zondag, 4 december 2022 om 17:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:29

Arsène Wenger en Jürgen Klinsmann zijn vol lof over het Nederlands elftal. De twee zijn lid van de technische commissie van de FIFA en lieten zondag hun licht schijnen over de belangrijkste trends op het WK. Zowel Wenger als Klinsmann was bijzonder te spreken over Oranje. Eerstgenoemde denkt bovendien dat Daley Blind en Denzel Dumfries een cruciale rol kunnen spelen in het vervolg van het toernooi.

In het 5-3-2-systeem van bondscoach Louis van Gaal hebben vleugelverdedigers Blind en Dumfries een belangrijke rol. De twee waren samen goed voor twee doelpunten en drie assists in de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1). De voorzetten vanaf de zijkanten waren daarbij cruciaal. Wenger denkt dat Oranje met dat type spel ver kan komen. "Die goals kwamen allemaal via de zijkant. Ik denk dat het team met de beste vleugelspelers dit WK gaat winnen. En dat hoeven geen vleugelaanvallers te zijn, het kan ook om wingbacks gaan. Elftallen die er in slagen om linies te doorbreken, en in de passing spelers overslaan, maken meer kans om te winnen."

Oranje staat bovendien bovenaan in het klassement van teams die de minste doelpogingen nodig hebben om tot een goal te komen. Landen als België en Duitsland, die inmiddels uitgeschakeld zijn, hadden veel meer schoten per doelpunt nodig. "Deze statistieken zeggen niet dat Duitsland slecht voetbal speelt, maar Duitsland heeft geen Gakpo of Depay”, sprak Klinsmann zeer lovend over het aanvallende duo van Oranje. "Slimme spelers kunnen met een loopactie het verschil maken. Het doelpunt van Gakpo tegen Senegal (hij scoorde met een kopbal na een slimme loopactie, red.) was daar een perfect voorbeeld van.”

"Niet alleen in Nederland wordt de discussie over mooi voetbal gevoerd, dat gebeurt overal", vervolgt de oud-topspits. "Maar een coach kijkt vooral naar de spelers die hij heeft, 26 in dit geval. Dat is een grote puzzel, en daar rolt vervolgens een speelplan uit.” Oranje kwam zaterdag na een moeizame groepsfase veel beter voor de dag tegen de VS. De Amerikanen hadden meer schoten en balbezit, maar konden niet op tegen het scherpe counterspel van Nederland. Depay, Blind en Dumfries namen de treffers voor hun rekening. Namens de Verenigde Staten was Haji Wright trefzeker.