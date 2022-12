Fabrizio Romano voorspelt megadeal in 2023 voor absolute WK-uitblinker

Zondag, 4 december 2022 om 16:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:22

Josko Gvardiol kan zich opmaken voor een grote transfer in 2023, zo verzekert Fabrizio Romano. De verdediger van RB Leipzig is bezig aan een voortreffelijk WK met Kroatië en heeft zich in de kijker gespeeld bij verschillende Europese eliteclubs. Chelsea zit al langer achter de handtekening van Gvardiol aan en zou nog steeds geïnteresseerd zijn. De Londenaren moeten echter wel snel beslissen, willen ze niet van een koude kermis thuiskomen.

De pas twintigjarige Gvardiol wordt al langer beoordeeld als een van de beste jonge verdedigers ter wereld en die reputatie is alleen maar groter geworden sinds het WK in Qatar. De mandekker maakt een uitstekend toernooi door en onderscheidde zich onder meer met een voortreffelijke tackle op Romelu Lukaku in de laatste groepswedstrijd tegen België. Ook tegen Marokko (0-0) en Canada (4-1) bleef hij vrij eenvoudig op de been. In de achtste finales mag hij het laten zien tegen het verrassend goed presterende Japan.

Het is niet de vraag of, maar wanneer Gvardiol vertrekt bij Leipzig. De Kroaat verlengde afgelopen september zijn contract bij de club uit de Bundesliga tot medio 2027, maar dat weerhoudt grote clubs er niet van hun interesse kenbaar te maken. Eerder werd gesproken over een ontsnappingsclausule van 45 miljoen euro, maar dat blijkt niet te kloppen volgens Romano. Het is niet bekend wat Leipzig voor de verdediger wil hebben. Transfermarkt schat zijn waarde nu al op zestig miljoen euro. Dit bedrag gaat vermoedelijk flink oplopen indien Kroatië in het toernooi blijft.

Chelsea is lange tijd de grote favoriet geweest voor de handtekening van Gvardiol en voerde afgelopen zomer intensieve onderhandelingen met Leipzig. Hoewel er geen overeenstemming werd bereikt, zijn de Engelsen voornemens om het in januari nog een keer te proberen. De Londense grootmacht heeft de afgelopen maanden geen nieuwe biedingen gedaan. The Athletic meldde in augustus dat de gesprekken spaak liepen toen Leipzig de vraagprijs plots verhoogde. Bij de eerste gesprekken werd gesproken over een bedrag van zeventig miljoen euro. Dat liep later op tot tachtig en zelfs negentig miljoen.

Nog steeds favoriet

Verwacht wordt dat Chelsea alsnog een goede uitgangspositie heeft. The Blues onderhouden een warme relatie met Leipzig. In 2020 nam de club Timo Werner over voor een bedrag van 53 miljoen euro. De spits wist echter geen onuitwisbare indruk achter te laten en keerde afgelopen zomer terug voor twintig miljoen euro. Een verlies van 33 miljoen euro in twee jaar tijd. Ook sloot Chelsea al een deal met Leipzig voor de overgang van Christopher Nkunku aan het einde van het huidige seizoen. Een andere belangrijke factor is de aanwezigheid van Mateo Kovacic bij Chelsea. De middenvelder drong er bij de nieuwe eigenaren op aan om Gvardiol vast te leggen toen ze eerder dit jaar naar zijn mening vroegen over zijn landgenoot.