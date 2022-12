Cristiano Ronaldo eist megabedrag van Juventus en schakelt advocaten in

Cristiano Ronaldo heeft zijn advocaten ingeschakeld om achterstallige betalingen van zijn oude club Juventus te ontvangen, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Volgens de Italiaanse sportkrant gaat het om een bedrag van circa 19,9 miljoen euro aan bonussen en salarissen. Ronaldo zou nog recht hebben op het geld, daar Juventus tijdens de coronapandemie aan zijn spelers vroeg om te wachten met uitbetalingen om het hoofd boven water te houden.

Juventus kent momenteel een bijzonder chaotische periode. De voltallige directie van de club uit Turijn stapte maandag op, nadat bekend werd dat er onderzoeken lopen naar het mogelijk te hoog taxeren van spelers en doen van zwarte uitbetalingen tijdens de coronapandemie. Officieel zou la Vecchia Signora geen uitbetalingen hebben gedaan tijdens die pandemie, maar het is nog maar de vraag of dat niet alsnog op geheime wijze is gedaan. Bij Ronaldo lijkt dat in ieder geval niet het geval, daar hij zijn advocaten aan het werk heeft gezet.

De 37-jarige sterspeler zou volgens La Gazzetta dello Sport een voor hem bekende advocaat hebben toevertrouwd om de strafrechtelijke procedure met betrekking tot de 'salarismanoeuvre' van Juventus te bekijken. In 2020 en 2021, tijdens het hoogtepunt van de pandemie, zou Juventus aan zijn spelers gevraagd hebben om 'enkele maanden' te wachten met het krijgen van hun financiële tegoeden om de economische crisis als gevolg van de pandemie het hoofd te kunnen bieden.

Het verhaal heeft een complexe achtergrond. Zo zouden spelers die akkoord gingen met uitstel van hun betalingen hebben gehoopt op betere vooruitzichten voor een contractverlenging. Om die reden zijn bijvoorbeeld Paulo Dybala, Leonardo Bonucci en Juan Cuadrado akkoord gegaan met het voorstel van de huidige nummer drie van de Serie A. Ronaldo en zijn advocaten hebben van de Italiaanse officier van justitie toestemming hebben gekregen om inzage te krijgen in de relevante documenten. Die documenten zouden wel in handen zijn van advocaat Federico Restano, maar niet bij de Serie A of de Italiaanse voetbalbond FIGC.

Onderschept telefoontje

In die documenten staat naar verluidt dat Ronaldo, ook bij een voortijdig vertrek, recht zou hebben op een bonus en achterstallige maandsalarissen. Dat geld is volgens Ronaldo nooit uitgekeerd. Om die reden heeft hij een advocaat toevertrouwd om in ieder geval een deel van de 19,9 miljoen euro te ontvangen. Opvallend is dat Maurizio Arrivabene, eigenaar van Juventus, ontkent een geldbedrag schuldig te zijn aan Ronaldo. In een onderschept telefoontje van Arrivabene in augustus 2021, dat in handen is van de openbaar aanklager in Turijn, liet hij weten dat er volgens hem geen sprake is van achterstallige betalingen aan Ronaldo. "Voor zover ik weet hebben wij geen schulden bij Ronaldo."