‘Als we de finale willen halen, moeten vooral die twee spelers op hun best zijn’

Zondag, 4 december 2022 om 13:55 • Paul Jeursen • Laatste update: 13:55

Willem van Hanegem denkt dat het Nederlands elftal een goede kans maakt om de halve finale van het WK te halen. Dan moet Oranje echter wel beter gaan voetballen. De 3-1 winst tegen een zeer matig Verenigde Staten in de achtste finale zegt de oud-international niet zo veel. Het halen van de laatste vier op het WK is volgens hem zeker wel mogelijk, maar hij ziet daarin vooral belangrijke rollen weggelegd voor Frenkie de Jong een Memphis Depay.

Van Hanegem schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad ‘niet onder de indruk te zijn’ van het spel van Oranjes aankomende tegenstander Argentinië. “Maar ook bij Oranje is er nog veel werk aan de winkel. De halve finale halen is mogelijk, maar alleen als we inzien dat het tegen Amerika gewoon niet goed genoeg was.” Volgens Van Hanegem werd Team USA veel te groot gemaakt door de media. “Dat was onzin, want het bleek een heel matig elftal te zijn. Als je de ‘gebroeders Knot’, Walker Zimmerman en Tim Ream, in het centrum achterin zag staan en die linksback Robinson, dan sprongen de tranen toch in je ogen?”

Ondanks de 3-1 winst is de Kromme kritisch op Oranje. “Een echt idee had Oranje, aan de bal, helaas ook veel te weinig. Ik ben bijna opgelucht dat de spelers en ook Louis van Gaal dat zelf ook vonden, want in Nederland proef ik een beetje dat mensen vinden dat het na drie wedstrijden met kritiek tijd was om het goed te vinden, ongeacht wat we voorgeschoteld kregen. We moeten het blijkbaar gezellig houden, wat een onzin”, zo schrijft hij.

Boem, 1-0! Een goed lopende aanval eindigt voor de voeten van Depay en de Memphis-meter rinkelt. Nummer 43 in Oranje #NEDUSA #WK2022 https://t.co/n4teGqQHMn pic.twitter.com/FDR1WTJi4b — NOS Sport (@NOSsport) December 3, 2022

Het Nederlands elftal kwam tegen Amerika volgens Van Hanegem ‘voor rust tweemaal voor het doel en het was tweemaal raak’. “Het is te weinig, we waren de bal te vaak kwijt. En na rust bleef het zwakke Amerika nog heel lang overeind. Memphis maakte een doelpunt en het gaat iets beter met zijn spel dan in de groepsfase. Maar hier kunnen wij en hij toch nog niet tevreden mee zijn? Hij zette nota bene ook nog even een Amerikaan vrij voor zijn eigen keeper. Ook Frenkie de Jong zie ik te weinig. Als we de finale willen halen, moeten vooral die twee spelers op hun best zijn”, stelt hij.

2-0! "Captain America, eat your heart out." Weer een voorzet van Dumfries en Blind verdubbelt vlak voor rust de voorsprong #NEDUSA #WK2022 https://t.co/n4teGqQHMn pic.twitter.com/77mFNwgUIo — NOS Sport (@NOSsport) December 3, 2022

Ondanks het vertoonde spel is Van Hanegem wel optimistisch over het komende treffen met Argentinië. “Wij hebben echt wel een kans, want dat elftal rent en vliegt maar. Ze zijn vanaf de allereerste minuut aan het overleven, zelfs tegen Australië dat een elftal heeft zonder ook maar één goede speler. Natuurlijk, Messi maakt vaak het verschil.” Van Hanegem ziet bij la Albiceleste echter twee grote zwaktes. “Die backs Nahuel Molina en Marcos Acuña doen maar wat. De spelers zijn nog onrustiger dan het publiek. Oranje kan de halve finale bereiken, maar alleen als we inzien dat het tegen Amerika gewoon niet goed genoeg was.”